Gianni Infantino, fuertemente criticado por Joseph Blatter; "la credibilidad no se compra"

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, predecesor en el cargo de Gianni Infantino, cuestionó a este tras pedir disculpas por los errores en la gestión del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) con el mensaje en redes sociales "¡Confesión, indulgencia y absolución en un solo acto! El Papa debe estar contento".

"Gianni Infantino, ¡el más grande! Un verdadero espectáculo notable en Zúrich: Infantino, evidentemente un buen católico, confiesa primero sus pecados y luego promete 25 millones. ¡Confesión, indulgencia y absolución en un solo acto! El Papa debe estar contento. Pero en el fútbol vale lo mismo que en la iglesia: la credibilidad no se puede comprar", escribió.

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Blatter se refirió así a la intervención de Infantino en la primera reunión del Consejo de la FIFA tras el Mundial y la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos.

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El suizo que presidió la FIFA de 1998 a 2016 y tuvo que dejar el cargo tras ser reelegido para un quinto mandato por casos de corrupción dentro del organismo, aseguró cuando trascendió el proyecto que "la FIFA no es un fondo de capital privado" y que "el dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo".



La marcha de Blatter de la presidencia en junio de 2015 llevó a la convocatoria de elecciones en febrero de 2016, tras un periodo de presidencia interina del camerunés Issa Hayatou, en las que fue elegido Infantino, que optará a la reelección en las elecciones del 18 de marzo de 2027 durante el Congreso de la FIFA en Rabat.

El plazo para presentar las candidaturas se cerrará el próximo 18 de noviembre. La UEFA, la CONCACAF y Asia (AFC) se oponen a su continuidad y la CONMEBOL y África (CAF) mantienen su fidelidad a Infantino, que llegó a la presidencia después de haber ejercido como secretario general de la UEFA, durante la presidencia de Michel Platini, inhabilitado entonces como Blatter por posibles casos de corrupción y luego absuelto judicialmente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

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Infantino fue elegido en la segunda votación. Obtuvo 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC) y ahora vicepresidente senior de la FIFA, y la tercera posicón fue para Alí Bin Al Hussein, con 4 votos. En último lugar concluyó el francés Jerome Champagne, que no obtuvo voto alguno.

Tras su primera elección el 26 de febrero de 2016, Infantino fue reelegido por aclamación el 5 de junio de 2019 y volvió a serlo el 16 de marzo de 2023.

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Su mandato actual es el segundo, ya que su primera elección se hizo para completar el que había iniciado Blatter en junio de 2015, por lo que optará a otro más hasta 2031, pues la normativa de la FIFA acordada con su llegada al cargo limita a 12 años los mandatos presidenciales.

El suizo Ramon Vega, exinternacional con Suiza y ex de equipos como el Tottenham Hotspur y el Celtic de Glasgow, ha sido el primero que se ha posicionado como posible rival de Gianni Infantino en estas elecciones, para las que las confederaciones contrarias a este tratan de consensuar un candidato.