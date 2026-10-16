Más novedades del estadio El Campín; datos de interés para el presente de Millonarios y Santa Fe

Con el correr de las horas se siguen tomando determinaciones relevantes relacionadas con el mejoramiento y puesta a punto de la cancha del estadio El Campín para que Millonarios y Santa Fe puedan hacer uso de la misma, en medio de la competición de la Liga Betplay II 2026. Esto después de la controversia que se armó después de que el martes anterior no se pudiera realizar el duelo entre los 'embajadores' y Once Caldas, generando revuelo entre los directivos, hinchas y medios de comunicación de nuestro país.

Pues bien, hace pocos minutos el cantante Fonseca anunció en redes sociales que el concierto del próximo 24 de octubre será en el Vive Claro y no en escenario deportivo capitalino. De esa manera, se soluciona en algo el tema del uso del terreno de juego para dicha actividad musical.

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A la par de esto, hace pocos minutos en las cuentas oficiales del IDRD se compartieron algunas fotografías de los trabajos que se vienen realizando en el césped, que se levantó tras el recital del grupo surcoreano BTS, del 1 y 2 de octubre pasados, y que no alcanzó a estar en condiciones para la realización de un compromiso de fútbol profesional durante la presente semana.

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"Tras la solicitud del IDRD de revisar la programación de conciertos para facilitar la recuperación de la gramilla, se confirmó que la presentación de Fonseca, prevista para el 24 de octubre, no se realizará en el estadio. El IDRD, a través de la interventoría, seguirá verificando las condiciones técnicas de la cancha y el cumplimiento de las obligaciones del concesionario", se leyó en el mensaje del ente distrital, que ha estado en el ojo del huracán por lo sucedido.



Cabe indicar que el próximo compromiso en El Campín será este sábado 17 de octubre entre Millonarios y Jaguares. Se tiene la expectativa por ver el estado de la cancha, más cuando se han vivido días lluviosos en la capital colombiana.

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