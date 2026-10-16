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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa les dieron las claves para vencer a Barcelona

A Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa les dieron las claves para vencer a Barcelona

Este sábado 17 de octubre, en el estadio La Cartuja y por la fecha 9 de La Liga de España, Barcelona se enfrenta a Real Betis, una de las revelaciones de la temporada.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
AFP

El entrenador del Betis, el chileno, Manuel Pellegrini, ha manifestado en rueda de prensa que su equipo llega "muy bien mentalmente" al duelo de este sábado contra el Barcelona, un rival "complicado" porque "produce muchas ocasiones y tiene una capacidad de definición alta".

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Pellegrini manifestó que, además de sus virtudes ofensivas, el líder invicto posee cualidades como la "concentración e intensidad" sin el balón y, aunque se trata de "un partido difícil de plantear" porque "ellos aprietan mucho y los errores se pagan con goles", el Betis va "a entrar desde el principio para buscar los tres puntos".

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El técnico santiaguino se agarra a la "buena racha en casa", donde esta temporada ha logrado "cinco victorias en cinco partidos", incluido el de Liga de Campeones del miércoles frente al Oporto, en el que "el equipo respondió" y demostró ser "un plantel para mantenerse vigentes en las tres competiciones".

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Para ello, Pellegrini considera importantes unas rotaciones que trata de "llevar con criterio", sobre todo en el caso de jugadores que vienen de lesión como Isco, que ha ido "jugando 45, 50 ó 60 minutos" y que "en el último, tuvo casi el partido completo", aunque él varía las alineaciones "sin mirar nombres específicos".

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

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"Con la cantidad de partidos que estamos disputando, todos tendrán su oportunidad. La actitud de los jugadores, que se mantienen en forma y disponibles, me facilita hacer rotaciones para seguir siendo competitivos", añadió el preparador chileno.

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Pellegrini destacó batir al Barcelona "supondría un gran triunfo" en una Liga en la que "cada punto que se suma es muy importante", pero recordó que se disputa "solamente la jornada nueve, el fútbol es muy cambiante" y vencer en un encuentro así "no significaría que" su equipo vaya "a ser puntero toda la temporada".

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