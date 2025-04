El día en que el Papa Francisco fue echado del vestuario de San Lorenzo y volvió a ganar

Este lunes 21 de abril, el Vaticano informó el fallecimiento del Papa Francisco, a los 88 años, luego batallar durante meses con una enfermedad respiratoria, que incluso lo tuvo hospitalizado en el mes de marzo.

Desde que sumió el papado en marzo de 2013, salieron a la luz varios detalles de la vida del sumo pontífice argentino, quien, además de ejercer su labor en la Iglesia Católica, era un reconocido hincha de San Lorenzo de Almagro , equipo de la primera división de su país natal.

La vez que el ‘Coco’ echó al Papa Francisco del vestuario

Alfio Basile, entrenador argentino. Getty Images.

En 1998, cuando Alfio Basile dirigía a San Lorenzo de Almagro, tuvo lugar un episodio que hoy resulta casi increíble. Antes de un partido, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, ingresó al vestuario para saludar a los jugadores.

Según relató el propio ex entrenador de América de México, durante una entrevista con el programa ‘Línea de Tiempo, en 2014, el presidente del club en aquel entonces, Fernando Miele, le explicó que era un sacerdote que acostumbraba a bendecir al equipo antes de cada encuentro. Sin embargo, fiel a su estilo frontal y supersticioso, Alfio no estaba de acuerdo con la presencia de extraños en ese espacio sagrado para los futbolistas.

"Es un cura que viene siempre a saludar a los jugadores antes del partido", le comentó Miele. Pero Basile, decidido a mantener la concentración de su equipo, respondió tajante: "No quiero a nadie que me desconcentre a los jugadores. Si no le ganaban a nadie, para qué iba a entrar de nuevo el cura". Siguiendo su orden, Miele le pidió a Bergoglio que se retirara, y el sacerdote acató la decisión sin objeciones.

¿Cómo quedó el partido?

Sin la bendición de Jorge Bergoglio, San Lorenzo regresó al triunfo en el campeonato argentino tras imponerse 4-1 a Platense en condición de visitante con goles de Federico Lussenjoff, Federico Hanuch un doblete de Alberto ‘beto’ Acosta.

Años después, en abril de 2013, cuando Jorge Bergoglio fue elegido Sumo Pontífice y se convirtió en el Papa Francisco, Basile tuvo un reencuentro revelador con Miele en un restaurante. Allí, el expresidente de San Lorenzo le recordó aquel episodio:

"Viste quién es el Papa", le dijo. Basile, sorprendido, confirmó que lo había visto en todas partes. Fue entonces cuando Miele le reveló la impactante verdad: "Ese era Bergoglio, el que vos echaste del vestuario de San Lorenzo", expresó el ex técnico de Racing.