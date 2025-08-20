El 'Caballo' Márquez puso a sufrir a Millonarios, en El Campín; festejo ante la hinchada azul

Este miércoles 20 de agosto, Millonarios y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2025, que se encontraba aplazado.

Y es que, a pesar de que los capitalinos iniciaron ganando con una anotación tempranera de Beckham Castro; el conjunto 'samario' se sacudió y, antes del entretiempo, igualó el encuentro de manera parcial.

Esto, a los 19 minutos de partido, con un pase filtrado de Ricardo 'Caballo' Márquez, que se la puso como con la 'mano' a Jannenson Sarmiento, para el 1-1 del encuentro.



Vea AQUÍ la asistencia del 'Caballo' Márquez, contra Millonarios:

Gol de Unión Magdalena a Millonarios. pic.twitter.com/FbFc02NM3I — videos1234 (@videcolombia1) August 21, 2025