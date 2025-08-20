Publicidad

El 'Caballo' Márquez puso a sufrir a Millonarios, en El Campín; festejo ante la hinchada azul

El atacante de Unión Magdalena es figura en El Campín, este miércoles, enfrentando al 'embajador' por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay.

Ricardo 'Caballo' Márquez, jugador del Unión Magdalena.
Foto: X de Unión Magdalena.
Por: Gol Caracol
Actualizado: agosto 20, 2025 08:39 p. m.