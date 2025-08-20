Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Figura de Millonarios terminó en el suelo con sangre en la cabeza, tras choque con rival

Figura de Millonarios terminó en el suelo con sangre en la cabeza, tras choque con rival

Durante el duelo entre Millonarios y Unión Magdalena, este miércoles, uno de los referentes en la defensa del cuadro capitalino terminó en el suelo, tras sufrir duro choque en la cabeza.