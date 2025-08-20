Figura de Millonarios terminó en el suelo con sangre en la cabeza, tras choque con rival

Este miércoles 20 de agosto, Millonarios y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay, en el fútbol colombiano.

No obstante, antes del primer cuarto de hora sucedió grave acción que dejó a dos futbolistas tirados en el suelo y con la necesidad de la intervención médica, pues, tras chocar cabeza con cabeza, terminaron sangrando, debido a la fuerza del impacto.

Se trata de Juan Pablo Vargas y Ricardo Márquez, quienes fueron por una disputa aérea por el esférico, pro terminaron estrellándose y quedando tendidos en el terreno de juego.

Evidentemente, el cuerpo médico ingresó de manera inmediata, tratando de detener el sangrado y sellar la cabeza de ambos futbolistas, para que de esa manera pudieran seguir jugando en el campo, sin preocuparse de que haya un nuevo sagrado y demás.

Tras varios minutos ene el suelo, tanto Juan Pablo Vargas como Ricardo Márquez volvieron al campo, pero los efectos secundarios del golpe en la cabeza nuevamente los sacó del partido, siendo necesaria la intervención médica.

En la transmisión oficial de Win, se indicó que el defensor costarricense salió una vez más a buscar que le acomodaran mejor el vendaje tipo gorro que le pusieron. Además de eso, Márquez pidió un poco de alcohol para inhalar, como quiera que sintió mareo por el impacto.

Al final, ambos pudieron seguir en el juego de manera normal.