El exfutbolista de la Selección Colombia que es entrenador en equipo que compró Blessd

Hamilton Ricard supo brillar con la Selección Colombia en la década de los 90, y en el ámbito de clubes, fue figura en ligas como la Premier League con el Middlesbrough Football Club. Ahora, el exdelantero chocoano hace parte del cuerpo técnico de un equipo en Dinamarca y que tiene como mayor accionista a un cantante de música urbana de nuestro país: Blessd.

Fue en el programa'Jugada Maestra' de Ditu , la nueva plataforma de Caracol Televisión, que Ricard reveló esta noticia. Aseguró que su misión es ayudar a los delanteros del Vendsyssel FF.

"Estoy en un trabajo, un intercambio con un equipo de fútbol, tratando de colaborarle al equipo, tratando que se mantenga en la liga. Me vine a tratar de ayudarlos, al cuerpo técnico, esperando que todo siga bien", precisó de entrada el exjugador del Deportivo Cali.

En medio de la charla con los panelistas, encabezados por nuestro director general Javier Hernández Bonnet, se refirió un poco a cómo es su rol en el elenco danés y de lo que trabaja con los futbolistas en cada una de las prácticas.

"Tiene de todo un poco, se les habla mucho, se les conversa; de la forma más adecuada para poder llegar al gol. Se les trata de indicar que tengan la calma para definir en la 18, tomarse el tiempo, saber mirar en un par de segundos lo que sucede alrededor; todos esos pequeños detalles para poder dar ese salto de calidad", continuó.

Hamilton Ricard contó que disfruta este nuevo rol en su carrera como deportista. "Yo ya me levanto, disfruto los entrenamientos, hago definición con ellos, me meto en los rondos. Dinamarca es un país hermoso, hay muy mucho por hacer, por lo general entrenamos a los 11 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estamos desocupados. Ya después me conecto para estudiar con los muchachos en Colombia", complementó.

En otro de los apartados del mencionado programa,Ricard también se refirió a la actualidad de Jhon Durán y lo que debe hacer para llegar en óptimas condiciones a la Selección Colombia. Igualmente, se refirió a la mala racha que vive de cara al arco Jhon Córdoba, pero que en el Krasnodar no para de inflar las redes contrarias.