"Tuvimos futbolistas con alcoholemia tan alta que no entrenaban; luego jugaban y eran figuras"

Dayro Moreno está decidido a escribir más páginas doradas en el fútbol. El pasado martes 22 de abril, marcó triplete en la victoria 2-3 de Once Caldas sobre Gualberto Villarroel Deportivo San José, en el estadio Hernando Siles, por la Copa Sudamericana 2025 . Allí, la altura de La Paz no fue impedimento para que se 'echara el equipo al hombro' y se consagrara como la figura del encuentro.

De esa manera, amplió su ventaja en la clasificación del máximo goleador colombiano en la historia, con 358 tantos, superando a Radamel Falcao García , quien juega en Millonarios , que suma un total de 351. Razón por la que surgió otra vez el debate sobre el delantero del 'blanco blanco', quien, a pesar de su estilo de vida, se ha destacado y siempre ha aportado con sus goles y asistencias.

Y es que el propio futbolista ha reconocido que le gusta la fiesta y tomarse sus tragos. Por eso, en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'DITU', entrevistaron a un histórico de la Selección Colombia , como Iván Ramiro Córdoba , para conocer su opinión respecto a esta particular situación que ha llamado la atención. Y en su respuesta recordó algunas vivencias y anécdotas.

"Digamos que acá hay dos formas de vivir la vida. Una de ellos es vivirla tratando de cuidarse a sí mismo. Pero no solo a por uno, hay que tener en cuenta lo que uno significa para muchos jóvenes y chicos que te ven como ídolo, persona a imitar. Ahora, eso no quiere decir que Dayro Moreno no sea un jugador que sirva para un grupo", afirmó de entrada el exdefensa central de la 'tricolor'.

Dayro Moreno, delantero colombiano y goleador del Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Twitter Oficial de Once Caldas

"Por lo que viene haciendo con Once Cladas es porque seguramente es importante para el grupo de Once Caldas y ha adquirido un respeto", sentenció. Y en ese instante, trajo a colación algunos casos que conoció de futbolistas con los que compartió que protagonizaron escenas como las de Dayro Moreno. Recordemos que Iván Ramiro Córdoba nunca estuvo involucrado en ello.

"Teníamos jugadores cuya alcoholemia era tan alta que a veces no se les permitía que entrenaran, pero después terminaba jugando y eran figuras, lo sabíamos. Eso sucedió en varios equipos, en Italia, Argentina y Colombia. Es una dificultad personal, pero cuando entran a la cancha, a hacer lo que más les gusta, se convierten porque es lo que les gusta en la vida. Uno dice, ¿cómo hacen? Me pasaba con varios entrenadores", dijo.