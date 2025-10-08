Síguenos en::
Gol Caracol

“El fútbol masculino es un lugar muy tóxico para ser gay; solo quiero ser tratado igual”

En una entrevista, Josh Cavallo, quien confesó ser homosexual y es futbolista profesional, contó del duro ambiente que vive en el balompié desde que confirmó su orientación.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Josh Cavallo
Josh Cavallo, futbolista australiano - Foto:
AFP

