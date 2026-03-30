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Gol Caracol  / El gesto de Kylian Mbappé tras Colombia 1-3 Francia, del que hablan en redes sociales; video viral

El gesto de Kylian Mbappé tras Colombia 1-3 Francia, del que hablan en redes sociales; video viral

Tras el pitazo final en el NorthWest Stadium, el astro francés del Real Madrid, Kylian Mbappé se llevó las miradas de los hinchas y él mostró su lado más humano con un niño que saltó a la cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Kylian Mbappé Francia
Kylian Mbappé en Francia vs Colombia - Foto:
AFP

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