El gesto de Kylian Mbappé tras Colombia 1-3 Francia, del que hablan en redes sociales; video viral

Francia derrotó 3-1 a la Selección Colombia, a pesar de poner un equipo suplente para el arranque del compromiso. Eso sí, en el tramo final del compromiso entraron varias de sus estrellas, entre esos Kylian Mbappé, quien dio algunos minutos de su calidad a los miles de espectadores al NorthWest Stadium, en Washington.

Pero más allá de su presencia en el terreno de juego, el atacante del registro del Real Madrid, se convirtió en viral en redes sociales por un buen gesto que tuvo con un niño tras el pitazo final, cuando un pequeño intentó llegar a él para conseguir abrazarlo y pedirle una foto.

El niño fue tacleado por un seguridad del estadio en Estados Unidos, algo de lo que se percató Kylian Mbappé, quien pidió que no era necesaria la fuerza con alguien de su edad. Se acercó, cruzó unas palabras y ayudó al hincha que a pesar de que fue alcanzado por los guardias, logró conocer a su ídolo.

De hecho, en redes sociales este buen gesto del astro francés fue reconocido por la mayoría, señalando que a pesar de su fama está pendiente a los millones de seguidores que tiene por todo el mundo.



Así fue el gesto de Kylian Mbappé con un niño tras Francia 3-1 Colombia:

¡SE PASARON! 😱



Un niño se metió a la cancha para abrazar a Mbappé al finalizar el partido de Francia contra Colombia, pero un seguridad lo tacleó fuerte.



Kylian lo vio y de inmediato fue a encarar y pedir que lo soltaran. 👏 pic.twitter.com/21JWtYOpbs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026