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Gol Caracol  / ¿El gol más insólito del 2026? Penalti atajado y 'sin querer queriendo' anotó con la cara

¿El gol más insólito del 2026? Penalti atajado y 'sin querer queriendo' anotó con la cara

En el fútbol paraguayo, Olimpia venció 2-0 a Rubio Ñu, sin embargo, la noticia pasó por un extraño gol anotado por Sebastián Ferreira. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Acción de juego en Rubio Ñu vs. Olimpia.
Acción de juego en Rubio Ñu vs. Olimpia.
Olimpia.

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