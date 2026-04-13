¿El gol más insólito del 2026? Penalti atajado y 'sin querer queriendo' anotó con la cara

El Olimpia del entrenador argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez venció este domingo por 0-2 a Rubio Ñú y que amplió a seis puntos su ventaja sobre el escolta Cerro Porteño en el Torneo Apertura del fútbol paraguayo, del que se han jugado 16 de las 22 fechas pautadas.

El atacante asunceno Sebastián Ferreira se convirtió en el héroe de Olimpia tras anotar en los minutos 16 y 56 los goles que dieron el triunfo al 'Franjeado', líder del campeonato con 39 puntos por los 33 de Cerro Porteño.

El segundo gol de Ferreira se viralizó en redes sociales por lo curioso de la acción. El delantero cobró un penalti, el arquero Franco Fragueda lo atajó y en el rebote Fernando Martínez rechazó, pero con tan mala suerte que la pelota pegó en la cara del delantero de Olimpia y se metió en el arco. ¡De no creer!

Vea el insólito gol de Sebastián Ferreira en Rubio Ñu vs. Olimpia:



Es el gol más gracioso que he visto en mi vida, el delantero de Olimpia falló el penal, después el rival reventó el balón, pero le dio en la cara y se metió a la portería JAJAJAJA.



Esto es futbol carajo. pic.twitter.com/yHjiTpXwot — Roberto Haz (@tudimebeto) April 13, 2026