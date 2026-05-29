Luis Javier Suárez y sus inicios en Selección Colombia; "con nosotros tuvo la oportunidad"

A días de que inicie el certamen mundialista, en Estados Unidos, México y Canadá; uno de los nombres que más llama la atención en la Selección Colombia, es el de Luis Javier Suárez, un goleador que siempre hizo méritos en el fútbol internacional, pero que hasta ahora tiene los reflectores en la ‘tricolor’, tras tantos años de trabajo.

Y justamente, para hablar de lo que ha sido la trayectoria y el arduo esfuerzo del atacante ‘cafetero’ para ganarse el cupo en su primer mundial; el entrenador Hécor Cárdenas charló con ‘Gol Caracol’, dejando claro que, aunque es hasta ahora que se tiene bien referenciado a ‘Luchito’, su proceso viene de muchos años atrás.

“Lo de Luis Javier Suárez es bueno, siempre estuvo en el radar de la Selección Colombia; él con nosotros tuvo la oportunidad de ir al partido contra Arabia y ahí tiene un buen suceso, empieza a mostrar algunos de los comportamientos que hoy ha logrado mantener y que en la actualidad lo tienen como una ficha importante, por el último desempeño que ha tenido en la fase de Eliminatorias”, indicó de entrada el técnico colombiano, quien dirigió el famoso triunfo 1-0 contra los asiáticos, el 5 de junio de 2022.

Incluso Héctor Cárdenas también destacó a otros jugadores que hoy en día hacen parte del grupo que conforma la convocatoria final de la Selección Colombia, para el Mundial 2026. “Él (Luis Suárez) y varios, como también Gustavo Puerta, que vienen teniendo minutos importantes en su club”.



Por otra parte, el estratega ‘cafetero’ reveló la manera en la que terminaron descubriendo al actual goleador de Sporting Lisboa, que se perfila a ser uno de los titulares en la ‘tricolor’, para el certamen orbital.

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“A Luis Javier Suárez se le descubre por un seguimiento que se le hace, de anteriores procesos; de pronto no había tenido la oportunidad de ser convocado, pero cuando estuvo cerca de las convocatorias con el profesor Queiroz, siempre fue un hombre al que lo caracterizaban muy bien, que lo valoraban por las capacidades que tenía, por las capacidades en el frente de ataque y que en algún momento podía ser considerando”, agregó Héctor Cárdenas, en charla con ‘Gol Caracol’.