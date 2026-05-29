"Esta Selección Colombia ilusiona cada día con el trabajo; estamos bien representados"

A pocos días para que inicie el certamen mundialista, en el que la Selección Colombia será una de las candidatas a hacer un importante papel; uno de los hombres con procesos en la 'tricolor' alzó la voz y analizó el presente del equipo, dejando en claro que hay con qué.

Se trata de Héctor Cárdenas, un hombre que muy bien conoce la interna del cuadro 'cafetero', por todos los partidos, torneos y divisiones menores en las que dirigió al combinado de nuestro país. Y en charla con 'Gol Caracol', solo habló de este equipo liderado por Néstor Lorenzo, en quien está ´puesta toda la confianza.

"Estamos con la misma expectativa e ilusión que tienen todos los colombianos, de lo bien representados que estamos, con una selección que cada día ilusiona más con el trabajo realizado. Hoy por hoy, muchos de nuestros jugadores tiene buen presente en los clubes; a partir de ahí, el cuerpo técnico va a ser muy acertado, porque lo más difícil es que los jugadores compitan, pero que a su vez lleguen en óptimas condiciones para lo que va a ser la Copa del Mundo", indicó de entrada el entrenador colombiano.

James Rodríguez, Santiago Arias y Dávinson Sánchez, convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026 AFP

Pero eso no fue todo, pues Cárdenas también se puso en los 'zapatos' del estratega argentino y se refirió a lo difícil que es hacer una convocatoria en la Selección Colombia; especialmente, por le hecho de dejar a varios futbolistas por fuera, independiente a que hicieron parte del proceso.



"Todo seleccionador siempre quiere tener los mejores hombres, los que considera dentro de la estructura de trabajo que ha venido desarrollando y que ha tenido los resultados, poder tener a la gran mayoría de los jugadores. Nosotros, en este caso de la selección, contamos con un espectro amplio de jugadores, pero muchos de ellos ya con una huella, que saben lo que es competir, además de tener mucha experiencia", expresó Héctor Cárdenas, en charla con 'Gol Caracol'.

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Además de eso, el entrenador colombiano dejó en claro que hay otros ítems que se tiene presentes, como el presente futbolístico en los clubes: "También se valora la actualidad y el presente de cada uno, que estén en óptimas condiciones para lo que es la competencia. También que hayan tenido esa huella de selección; con base en eso se eligen los llamados para un Mundial".