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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, de la Copa BetPlay, tras Atlético 1-8 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, de la Copa BetPlay, tras Atlético 1-8 Millonarios

El cuadro 'embajador' cerró la fase de grupos con goleada y contundente triunfo, que los deja como únicos líderes de la zona. Aquí los detalles de la tabla.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de may, 2026
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Jugadores de Millonarios, festejando triunfo en Copa BetPlay.
Jugadores de Millonarios, festejando triunfo en Copa BetPlay.
Foto: X de Millonarios.

Este viernes 29 de mayo, Millonarios venció por 1-8 a Atlético en el estadio Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la última jornada del grupo B, en la Copa BetPlay.

De esta manera, los 'embajadores', llegaron a diez unidades, para quedar instalados como los únicos y solitarios líderes de la zona.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, por la Copa BetPlay, tras goleada 1-8 de Millonarios:

Pos.EquipoPJPTSDG
1Millonarios410+9
2Llaneros49+5
3Boyacá Chicó45+3
4Patriotas42-3
5Atlético41-14
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