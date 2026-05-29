Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, de la Copa BetPlay, tras Atlético 1-8 Millonarios

Este viernes 29 de mayo, Millonarios venció por 1-8 a Atlético en el estadio Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la última jornada del grupo B, en la Copa BetPlay.
De esta manera, los 'embajadores', llegaron a diez unidades, para quedar instalados como los únicos y solitarios líderes de la zona.
Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, por la Copa BetPlay, tras goleada 1-8 de Millonarios:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PTS
|DG
|1
|Millonarios
|4
|10
|+9
|2
|Llaneros
|4
|9
|+5
|3
|Boyacá Chicó
|4
|5
|+3
|4
|Patriotas
|4
|2
|-3
|5
|Atlético
|4
|1
|-14
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.