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Gol Caracol  / El Mundial 2026, testigo de un hecho que solo había ocurrido dos veces en la historia

El Mundial 2026, testigo de un hecho que solo había ocurrido dos veces en la historia

México 1970 e Italia 1990 eran las únicas ediciones de las citas orbitales en las que se había presentado un hecho así, y ahora se sumará el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Cuatro campeonas del mundo, Francia, España, Inglaterra y Argentina, disputarán las semifinales del Mundial 2026, un hecho que solo se ha repetido en otras dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo y que habla del nivel de la competición, que afronta su penúltima etapa el martes y el miércoles, en Dallas y Atlanta, respectivamente.

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La victoria de los ingleses, en Boston contra Noruega, y la de Argentina en Kansas, frente a Suiza, completaron unas semifinales a las que han llegado las cuatro selecciones que las casas de apuestas situaban en los cuatro primeros puestos a la hora de elegir un ganador antes del torneo.

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Argentina celebra su título del Mundial de Qatar 2022, con Juan Foyth entre los jugadores
Getty Images

Cuatro selecciones que saben lo que es ganar un Mundial, situación que solo se ha dado en otras dos ocasiones; en México 1970, cuando disputaron las semifinales Brasil contra Uruguay e Italia frente a Alemania, y en Italia 1990, cuando los anfitriones jugaron frente a Argentina y los alemanes contra Inglaterra.

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