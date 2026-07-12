Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El padre de Haaland explotó tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026; "nos robaron"

El padre de Haaland explotó tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026; "nos robaron"

Tras caer 2-1 frente a Inglaterra en el Mundial 2026, el padre del astro noruego arremetió fuertemente contra el arbitro central, causando pólemica en redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
Comparta en:
Erling Haaland, jugador de Noruega.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
AFP.

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social 'X' por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".

La selección noruega quedó eliminada este sábado del Mundial pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Gol Caracol

El Mundial 2026, testigo de un hecho que solo había ocurrido dos veces en la historia

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en un partido del Mundial 2026
Gol Caracol

"Evito decir el nombre de Messi en las charlas para quitar el respeto excesivo o el miedo"

Las cámaras de 'Fox' captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la 'sky cam' en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra.

La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video al mensaje para demostrarlo.

Publicidad

Esa acción y otras desataron los comentarios y la polémica en las redes sociales, a los que se unió el padre de Haaland, Alfie Haaland, en contra del árbitro francés.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.

Erling Haaland con Noruega
Erling Haaland con Noruega
AFP

Publicidad

Erling Haaland destacó este sábado que haber puesto a Noruega en el mapa es lo más importante que para él deja la histórica andadura del conjunto vikingo en el Mundial, e invitó a los jóvenes de su país a soñar con jugar torneos importantes con la camiseta noruega.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta tras quedar eliminados.

Noruega cayó este sábado ante Inglaterra por 1-2 en cuartos de final, aunque lograron llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa.

"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", insistió.

Publicidad

Y dejó un mensaje para la juventud noruega: "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Erling Haaland

Noruega

Selección Inglaterra

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad