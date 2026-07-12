El padre de Haaland explotó tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026; "nos robaron"

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social 'X' por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".

La selección noruega quedó eliminada este sábado del Mundial pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

Las cámaras de 'Fox' captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la 'sky cam' en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra.



La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video al mensaje para demostrarlo.

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Esa acción y otras desataron los comentarios y la polémica en las redes sociales, a los que se unió el padre de Haaland, Alfie Haaland, en contra del árbitro francés.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.

Erling Haaland con Noruega AFP

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Erling Haaland destacó este sábado que haber puesto a Noruega en el mapa es lo más importante que para él deja la histórica andadura del conjunto vikingo en el Mundial, e invitó a los jóvenes de su país a soñar con jugar torneos importantes con la camiseta noruega.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta tras quedar eliminados.

Noruega cayó este sábado ante Inglaterra por 1-2 en cuartos de final, aunque lograron llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa.

"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", insistió.

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Y dejó un mensaje para la juventud noruega: "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

