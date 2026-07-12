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Gol Caracol  / Contundente mensaje desde Argentina para Inglaterra en el Mundial 2026; "Que se venga"

Contundente mensaje desde Argentina para Inglaterra en el Mundial 2026; "Que se venga"

Una de las semifinales del Mundial 2026 será entre 'la albiceleste' y los ingleses, y desde ya aparecen mensajes que demuestran confianza en el país sudamericano.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Argentina venció a Suiza y se enfrenta a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026
Argentina venció a Suiza y se enfrenta a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026
AFP

La prensa argentina celebró el triunfo 3-1 ante Suiza de este domingo por los cuartos de final del Mundial 2026 y ya anticipa la histórica semifinal del próximo miércoles ante Inglaterra, que se impuso frente a Noruega por 2-1. El más llamativo, algunos diciendo: "Que se vengan los ingleses".

"A semis contra Inglaterra", tituló el diario deportivo Olé, que destacó el como un "golazo inolvidable" el tanto de Julián Álvarez para desnivelar el empate cerrado en el segundo tiempo extra.

Jude Bellingham con Inglaterra
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"¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", encabezó su portada web el periódico La Nación.

"Argentina sufrió ante Suiza, pero lo liquidó en el alargue y se metió entre los cuatro mejores", dijo el diario Clarín, y subrayó entre sus principales artículos de portada el pequeño corte de Lionel Messi en su ojo derecho y la expulsión por simulación del delantero suizo Breel Embolo.

"¡Semifinalista! Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó boleto en tiempo extra", fue el título principal en el portal deportivo TyC.

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En una línea similar, el portal Infobae tituló: "Argentina volvió a sufrir, pero venció a Suiza en el suplementario y jugará las semifinales del Mundial ante Inglaterra".

Selección Argentina festejando
Selección Argentina festejando
AFP

Página 12 fue crítico del juego de Argentina, pero eligió destacar los goles de Alvarez y Lautaro Martínez: "Bienvenidos goleadores, los estábamos esperando".

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El periódico Perfil definió el partido como una "batalla para el recuerdo" y aseguró que Argentina llega a las semifinales "agotada y heroica".

La selección argentina se impuso por 3-1 con goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, resultado que se selló en tiempo extra porque durante los 90 minutos iniciales Suiza había empatado a través de Dan Ndoye.

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