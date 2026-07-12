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Gol Caracol  / El gesto de Lionel Messi, tras vencer a Suiza en el Mundial 2026, que pocos observaron

El gesto de Lionel Messi, tras vencer a Suiza en el Mundial 2026, que pocos observaron

A lo largo de la cita orbital, las miradas han estado en Lionel Messi y esta vez no fue la excepción, menos cuando se dio un pronunciamiento oficial de lo ocurrido.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, contra Suiza en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, contra Suiza en el Mundial 2026
AFP

El argentino, Lionel Messi, regaló a la leyenda del fútbol italiano Roberto Baggio la camiseta albiceleste que vistió en los cuartos de final del Mundial ante Suiza, partido en el que Argentina se impuso por 3-1.

Argentina venció a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial 2026.
Gol Caracol

Argentina 3-1 Suiza; reviva el minuto a minuto del partido de cuartos de final del Mundial 2026

"Gracias Leo por tu valioso regalo y por tu cariño. Te quiero mucho, amigo mío", escribió el ganador del Balón de Oro de 1993 en su perfil de Instagram, donde publicó una imagen con Messi en la que sostienen la camiseta.

El vínculo entre ambos se remonta a 2010, cuando coincidieron en Barcelona gracias a Pep Guardiola, quien fue compañero de Baggio en el Brescia italiano.

Messi con Argentina
Messi con Argentina
AFP

El delantero de Rosario entregó la prenda al exfutbolista italiano en la zona de vestuarios tras el partido de cuartos, un encuentro que Baggio siguió desde el estadio de Kansas City.

Argentina selló su clasificación a la semifinal del Mundial, en la que se enfrentará a Inglaterra, tras vencer a Suiza por 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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