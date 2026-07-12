¿Quiénes son los 13 entrenadores que han sido despedidos durante el Mundial 2026?

Con la destitución del senegalés Pape Thiaw, después de que su equipo perdiera en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, son ya 13 los técnicos que han dejado su puesto tras su participación en el torneo mundialista.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció este domingo el cese de Thiaw, de 45 años, y de su cuerpo técnico tras la eliminación ante ante Bélgica (3-2) en un partido que los africanos iban ganado por 0-2 y que abrió un fuerte debate en el país sobre la gestión del banquillo.

También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido, como el centrocampista del Villarreal Pape Gueye, quien anunció en redes sociales que haría "una pausa" en la selección mientras siguiera el actual cuerpo técnico.

La relación de entrenadores 'caídos' durante el Mundial la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo tras su primer partido en el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.



El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026 AFP

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El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre, el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

Zlatko Dalic, cuyo equipo, Croacia, también cayó en dieciseisavos -precisamente ante Portugal, la última selección que había quedado sin entrenador-, se incorporó también a esta nómina.

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La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

