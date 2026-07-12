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Gol Caracol  / ¿Quiénes son los 13 entrenadores que han sido despedidos durante el Mundial 2026?

¿Quiénes son los 13 entrenadores que han sido despedidos durante el Mundial 2026?

La lista de directores técnicos está conformada por tres de selecciones africanas, seis de europeas, dos de Sudamérica, una asiática y uno de América del Norte.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Con la destitución del senegalés Pape Thiaw, después de que su equipo perdiera en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, son ya 13 los técnicos que han dejado su puesto tras su participación en el torneo mundialista.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció este domingo el cese de Thiaw, de 45 años, y de su cuerpo técnico tras la eliminación ante ante Bélgica (3-2) en un partido que los africanos iban ganado por 0-2 y que abrió un fuerte debate en el país sobre la gestión del banquillo.

Jugadores de Inglaterra y Noruega rindiendo minuto de silencio a Jayden Adams.
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También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido, como el centrocampista del Villarreal Pape Gueye, quien anunció en redes sociales que haría "una pausa" en la selección mientras siguiera el actual cuerpo técnico.

La relación de entrenadores 'caídos' durante el Mundial la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo tras su primer partido en el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
AFP

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El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre, el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

Zlatko Dalic, cuyo equipo, Croacia, también cayó en dieciseisavos -precisamente ante Portugal, la última selección que había quedado sin entrenador-, se incorporó también a esta nómina.

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La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

  • Sabri Lamouchi (Túnez)
  • Steve Clarke (Escocia)
  • Miroslav Koubek (República Checa)
  • Hong Myung-bo (Corea del Sur)
  • Marcelo Bielsa (Uruguay)
  • Sebastián Beccacece (Ecuador)
  • Ronald Koeman (Países Bajos)
  • Julian Nagelsmann (Alemania)
  • Javier Aguirre (México)
  • Carlos Queiroz (Ghana)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Zlatko Dalic (Croacia).
  • Pape Thiaw (Senegal).
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