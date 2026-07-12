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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de Tour de Francia, tras la etapa 9?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de Tour de Francia, tras la etapa 9?

La primera semana de la ronda gala se cerró con buenas noticias para el ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, Egan Bernal, que sigue en la lucha.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
Twitter del Netcompany INEOS

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) brindó un bonito homenaje a su abuelo, el mítico Raymond Poulidor, imponiéndose en un reducido esprint de cuatro corredores en la novena etapa del Tour de Francia, disputada entre Malemort y Ussel, de 154,6 km, en la que mantuvo el maillot amarillo el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

Van der Poel (Kapellen, 31 años), el rey del ciclocrós con 8 títulos mundiales y uno de los mejores clasicómanos de la historia, estrenó el casillero de su equipo con la que supone su tercera victoria en el Tour. En esta ocasión imponiendo su fuerza bruta por velocidad ante el noruego Tobias Johannessen, el británico Pidcock y el francés Baudin.

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Pogacar llega al descanso como indiscutible patrón

El cuarteto esquivó por sólo 6 segundos la persecución del pelotón, en el que viajaban Filippo Ganna y Mads Pedersen, cuyos equipos, Ineos y Lidl, no fueron capaces de echar abajo la fuga. Van der Poel paró el cronómetro en 3h.27.51, a una media de 44,6 km/h.

"Ha sido un día duro, el comienzo del Tour ha sido difícil para el equipo, pero mantuvimos la cama y hemos dado la vuelta a la situación antes del descanso. Me encontré bien, he sufrido antes, pero voy mejorando", dijo feliz Van der Poel, quien pronto será padre por primera vez.

Sin novedad en la general. El UAE de Pogacar trabajó para estabilizar la escapada en registros poco preocupantes, pero una vez que cedió el testigo la fuga vio la luz. El esloveno descansará este lunes tranquilamente, con Vingegaard a 2.42 minutos, Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30, Juan Ayuso mantuvo la quinta plaza a 3.34, Seixas le sigue a 3.55 y Lipowitz a 4.00.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Getty Images

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¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026?

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 32h 17' 04''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 42''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 3' 27''
4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 30''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 3' 34''
6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 55''
7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 00''
8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 4' 21''
9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 57''
10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 9' 12''

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
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