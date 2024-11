“El Real Madrid ha sido un grano en el cul… para el Liverpool, durante muchos años”

Arne Slot, técnico del Liverpool, comentó que el Real Madrid había sido "un grano en el culo" para su equipo durante muchos años.

El técnico holandés habló en los micrófonos de TNT Sports tras la victoria por 2-0 contra el Real Madrid.

"Es muy especial ganar a un equipo que ha ganado tantas Champions League. Han sido un grano en el culo para el Liverpool durante muchos años. Es una semana muy importante y ha sido un placer ver hoy al equipo".

"Cada vez que el Madrid nos ha creado peligro ha sido por nuestra culpa. Creo que podemos jugar con más intensidad y mejor con el balón", añadió Slot, que ha sucedido a Jürgen Klopp en el banquillo y lo ha hecho con el mejor arranque en la historia del club, con 31 de 36 puntos en Premier League y quince de quince en Champions.

"No tenía un calendario de cuántos puntos quería conseguir. Lo que quería era implementar el estilo de juego lo más pronto posible. No ha sido muy difícil porque no era diferente del de Jürgen. Es genial ver que no sólo los titulares, también los suplentes, están haciendo lo que esperamos de ellos. Si al principio de la temporada hubiera predicho cuántos puntos tendríamos, no serían tantos como tenemos ahora".

Luis Díaz, jugador colombiano, reclama por una decisión arbitral en Liverpool vs. Real Madrid, por Champions League Getty Images

Sobre los penaltis que fallaron tanto Kylian Mbappé como Mohamed Salah, Slot dijo que es la prueba de que son "seres humanos".

"En el caso de Mbappé, Kelleher estuvo fantástico. Lo ha hecho increíble durante este tiempo (la baja de Alisson)".