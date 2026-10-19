El TAS le puso fecha a decisión sobre la Copa Africana de Naciones, tras apelación de Senegal

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) comunicó este lunes que el panel que estudia el recurso de Senegal contra la victoria de Marruecos en la final de la Copa de África de Naciones continúa sus deliberaciones y prevé emitir su laudo a finales del próximo noviembre.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el tribunal confirmó que el panel de árbitros responsables ha empezado a estudiar el recurso y ha decidido emitir un fallo completo que incluya los fundamentos jurídicos, conocido como Laudo del TAS.

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"Este proceso requerirá varias semanas y se prevé que el Laudo del TAS se emita a finales de noviembre de 2026", añadió el organismo, que precisó que cualquier anuncio relativo al caso se publicará a través de su página web.

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La vista sobre el mismo se celebró el día 8 tras el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), en el que reclama que se anule la decisión de la CAF de proclamar ganador a Marruecos y que sea declarada de nuevo campeona.



Los integrantes del panel son el árbitro francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas.

Senegal presentó el 25 de marzo su recurso ante el TAS, reclamando que se anule la decisión de la CAF que declaró al país perdedor del título continental y dio a Marruecos como ganador, tras unos incidentes en la final nunca antes vistos a tan alto nivel.

Marruecos, declarado campeón de la Copa África, pese a que Senegal había ganado el partido AFP

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En el polémico partido disputado el 18 de enero, un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la ira de la selección senegalesa y todos sus futbolistas menos su principal estrella y capitán, el delantero Sadio Mané, se marcharon al vestuario como protesta.

Tras unos minutos de incertidumbre los senegaleses regresaron al campo y se reanudó el partido, el madridista Brahim Díaz falló el penalti, y el encuentro se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal, por lo que sus jugadores recibieron ese día el trofeo, que aún conserva la federación.

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Marruecos presentó un recurso ante el Comité de Disciplina de la CAF que inicialmente fue desestimado, pero una posterior reclamación ante el Comité de Apelación sí prosperó, por lo que el 17 de marzo la victoria senegalesa fue anulada y los marroquíes fueron declarados campeones africanos por 3-0.