El Zidane que estará en el Mundial 2026; convocado por Argelia, a pesar de fractura en abril

Se trata de Luca Zidane, hijo del mítico Zinedine Zidane, quien juega para la selección de Argelia, y a pesar de una dura lesión, fue incluido en la lista de dicho combinado.

Por: AFP
Actualizado: 31 de may, 2026
Luca Zidane Argelia
Luca Zidane, arquero selección de Argelia - Foto:
AFP

Víctima de una fractura de mandíbula a finales de abril, el portero Luca Zidane figura en una lista de 27 jugadores convocados este domingo por el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, para el Mundial 2026 en Norteamérica.

La presencia de Zidane, de 28 años, no es, sin embargo, todavía 100% segura, ya que en esta lista figuran cuatro porteros y Petkovic deberá reducirla finalmente a 26 jugadores, descartando a uno.

El hijo de Zinedine Zidane, que disputó la última Copa de África en Marruecos en enero tras haberse decantado por los Fennecs en lugar de Francia (con la que jugó en categorías inferiores), sufrió una conmoción cerebral y una fractura de la mandíbula y el mentón con su club, el Granada (segunda división española), a finales de abril.

Sin sorpresa, el técnico bosnio ha llamado también al defensa Ramy Bensebaïni, a los centrocampistas Nabil Bentaleb y Houssem Aouar, así como a los delanteros Amine Gouiri y Riyad Mahrez.

Antigua estrella del Manchester City, Mahrez, de 35 años, juega ahora en Arabia Saudita.

Protagonista destacado de la buena temporada del París FC en la Ligue 1, Ilan Kebbal no está en la lista.

En el Mundial (del 11 de junio al 19 de julio), Argelia se enfrentará en el grupo J a Argentina el 17 de junio, y luego a Jordania y Austria (23 y 28 de junio).

- Convocatoria de 27 jugadores para el Mundial:

Arqueros (4): Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyon/SUI), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Luca Zidane (Granada/ESP)

Defensas (9): Achref Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ENG), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/GER), Samir Chergui (Paris FC/FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Mohamed Amine Tougai (Espérance sportive Tunis/TUN)

Medios (7): Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Niza/FRA), Farès Chaïbi (Francfort/GER), Ibarhaim Maza (Bayer Leverkusen/GER), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/NED)

Delanteros (7): Mohamed Amoura (Wolfsburgo/GER), Nadhir Benbouali (Gyor/HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail/QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone/ITA), Amine Gouiri (Marsella/FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/NED), Riyad Mahrez (Al-Ahli/KSA)

