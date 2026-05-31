"La Selección Colombia debe respetar a Costa Rica, es un gran rival antes del Mundial 2026"

La Selección Colombia continúa ajustando detalles para su participación en el Mundial 2026 y este lunes 1 de junio tendrá una nueva prueba de preparación cuando enfrente a Costa Rica en un partido amistoso. En la antesala de ese compromiso y con la mirada puesta en la cita orbital, Farid Díaz, exjugador de la 'tricolor' y mundialista en Rusia 2018, compartió sus impresiones sobre el presente del equipo nacional, la convocatoria de Néstor Lorenzo y las posibilidades de Colombia en el certamen más importante del fútbol.

En diálogo con Gol Caracol, el exlateral izquierdo se mostró optimista respecto al grupo de jugadores elegido por el seleccionador argentino. Aunque reconoció que siempre existen debates alrededor de algunos nombres, dejó claro que la decisión final corresponde al cuerpo técnico y que el respaldo debe ser total.

Farid Díaz, en sus días con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AFP.

“Es normal, la mayoría ha estado en el proceso, siempre está la duda de uno o dos que no hayan estado en eliminatorias, pero eso es decisión del DT, hay que apoyar sin importar lo que pase, somos colombianos. Muy buena elección, podemos hacer un gran Mundial y porque no llegar a la final”, afirmó Díaz, quien fue uno de los hombres de confianza de José Pékerman durante el proceso rumbo a Rusia 2018.



Uno de los temas que también abordó fue el de los laterales izquierdos, una posición que históricamente ha generado preocupación en el fútbol colombiano. Para el exjugador de Atlético Nacional, la experiencia será fundamental en el Mundial y por eso destacó el papel de Johan Mojica dentro de la selección.

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“Tanto en Colombia como por fuera hay pocos laterales izquierdos, los que están han venido trabajando bien. Este es el segundo Mundial de Mojica. Mojica es la primera opción”, señaló.

Respecto al amistoso frente a Costa Rica, Farid Díaz advirtió que no se trata de un simple encuentro de preparación. Por el contrario, considera que será una prueba exigente para medir el nivel competitivo de los dirigidos por Lorenzo antes del inicio de la Copa del Mundo.

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“Costa Rica tiene buena selección, hizo una gran Copa América Centenario, tiene grandes jugadores. Para mi es un gran rival que hay respetar”, comentó el exdefensor, resaltando la importancia de asumir el compromiso con seriedad.

En esa misma línea, rechazó la idea de que los futbolistas puedan dosificar esfuerzos por miedo a sufrir alguna lesión antes del Mundial. Para él, la única manera de llegar en óptimas condiciones es compitiendo al máximo nivel.

“Se juega con el mismo rigor, sino te esfuerzas al máximo no tiene ningún sentido. Este partido te lleva a la mejor preparación para ir al Mundial. El pensamiento de que si uno se puede lesionar no puede estar, hay que jugar, el nivel tiene que estar siempre”, expresó.

Farid Díaz también hizo referencia a la versión de Colombia que maravilló a muchos aficionados durante la Copa América y consideró que ese debe ser el punto de referencia para afrontar el reto mundialista. El exfutbolista cree que la base del equipo ya conoce la exigencia de los grandes torneos y que recuperar esa memoria competitiva puede marcar la diferencia.

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“La Selección Colombia tiene que volver a ese nivel de la Copa América, de gran juego y colectivo. La mayoría de los que van al Mundial, estuvieron. Es volver a la memoria y competir, si competimos al máximo, estamos cerca de ganar el Mundial”, manifestó.

Finalmente, aunque evitó hacer predicciones sobre el desenlace del torneo, dejó claro que la ilusión de ver a Colombia peleando por el título está intacta. Sin embargo, insistió en que el camino debe construirse partido a partido.

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“No soy adivino, me encantaría ganar el Mundial, pero todo es un paso a paso. Hay que ganar todos los juegos para llegar a esa final”, concluyó Farid Díaz en su charla con Gol Caracol.