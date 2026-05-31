"A 'Cucho' Hernández se le ve mucho mejor jugando con otro '9', con un tanque al lado"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Betis de España, fue una de las sorpresas en la lista de 26 jugadores que estarán con la Selección Colombia en el Mundial 2026 y así es una de las armas ofensivas que tendrá el entrenador Néstor Lorenzo en la cita orbital que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Y precisamente de 'Cucho' Hernández indagamos en territorio español, en donde el periodista José Rivero Forné hizo un análisis del presente y de la campaña del jugador surgido en Deportivo Pereira y de 27 años.

¿Cómo cree que llega 'Cucho' Hernández a la Selección Colombia?

"Ya en el tema de Selección Colombia, la referencia es que ha terminado bien la temporada en España; el 'Cucho' es uno de los futbolistas que más se ha entregado en cada partido. Es verdad que es algo que va con su filosofía de juego: lo da todo en el campo, el no dejar de correr, esa presión... Y llega en un buen momento, con olfato goleador; como te comentaba, esos 15 goles hablan muy bien de él, así que yo creo que afrontara el Mundial de la mejor manera".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol con Betis - Foto: AFP

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Así, 'Cucho' Hernández viene en un punto alto a la previa del Mundial 2026...

"Lo que viene para él lo afronta en un muy buen momento anímico y quizás, en lo físico, es verdad que está bien. Estos días preparatorios antes de que arranque el Mundial le van a venir muy bien para ponerse a tono físicamente y llegar en unas condiciones más que óptimas; yo diría que las sensaciones para él son muy buenas de cara al Mundial".

¿Cómo califican en España lo hecho con Betis por el delantero colombiano?

"Bueno, lo cierto es que, a nivel estadístico, el rendimiento del 'Cucho' es indiscutible. Esta temporada ha marcado 15 goles y ha dado tres asistencias con el Betis, en total lleva 21 goles en temporada y media que lleva aquí, en el Betis. Ha sido el máximo goleador del equipo, empatado con Abde, o sea que, como te digo, el rendimiento en cuanto a estadísticas no se puede discutir. A su favor ha tenido el 'Cucho' que es el mejor delantero, sin duda, de la plantilla que tiene Manuel Pellegrini".

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¿Salió 'ganador' y terminó afianzado en el club español?

"Así es. Él está muy por encima del Chimy Ávila o muy por encima de Bakambu; por eso, cuando ha estado bien, es verdad que tuvo alguna lesión, el Betis le echó mucho de menos y, cuando ha estado físicamente apto, no importaba si estaba recuperado al 100%, pero Pellegrini ha apostado por él, sabiendo que era el mejor nueve que tenía.

¿En qué posición se siente mejor Hernández?

"A mi modo de ver, el 'Cucho' no es un nueve puro, yo creo que eso también es indiscutible. Es un futbolista muy asociativo, por eso le gusta tanto a Manuel Pellegrini, pero no es un nueve de referencia. Creo que el 'Cucho' sacaría su máximo rendimiento jugando con otro delantero a su lado, con otro nueve, con otro punta, sí que fuera de referencia, un tipo más tanque, por así decirlo, y funcionando de falso nueve o de enganche".

¿Algo más para destacar de 'Cucho' Hernández?

"Eso es quizás lo que más me impresiona del 'Cucho', que, además de ser un buen goleador, como demuestran sus 15 tantos esta temporada, es un delantero muy asociativo, por eso encaja también, como te digo, en el Betis y, para mí, eso es lo que más me llama la atención de él. Y, en cuanto a lo que ha cambiado, otra cosa que me impresiona es su edad, todo lo que ha hecho para la corta edad que tiene, porque ha pasado por infinidad de equipos. En el Betis parece todo un veterano, pero lo cierto es que es muy joven".