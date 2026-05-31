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Gol Caracol  / ¿Cuándo fue la última vez que la Selección Colombia y Costa Rica se enfrentaron?

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Colombia y Costa Rica se enfrentaron?

La Selección Colombia se enfrentará a la Selección de Costa Rica en Bogotá en un partido de despedida que servirá como preparación previo al inicio del Mundial 2026.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 31 de may, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica en la Copa América
AFP

El encuentro de despedida entre la Selección Colombia y el combinado costarricense, se disputará este lunes 1 de junio y se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho, El Campín, en la ciudad de Bogotá.

Este partido representará una oportunidad para que el técnico Néstor Lorenzo pruebe distintas tácticas y mantenga el ritmo competitivo de la ‘tricolor’ de cara al Mundial de 2026, cita orbital, en la que el cuadro cafetero deberá enfrentar a los elencos de Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, en el grupo K.

Por otra parte, la última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue durante la Copa América 2024, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D. En dicha ocasión, Colombia se impuso 3-0 en el encuentro que se llevó a cabo en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona.

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Este resultado le permitió asegurar de forma anticipada su clasificación a los cuartos de final del torneo. En el encuentro los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, mostraron una superioridad en el terreno de juego y en la generación de opciones ofensivas. Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Dávinson Sánchez lideraron los ataques del equipo cafetero, mientras Costa Rica intentaba buscar oportunidades mediante el contragolpe.

El primer gol del compromiso llegó al minuto 31, luego de una falta dentro del área sobre el delantero Jhon Córdoba. El guajiro, asumió la responsabilidad desde el punto penal y abrió el marcador con una definición que puso a celebrar a la hinchada colombiana.

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En la segunda parte del encuentro, Dávinson Sánchez aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza el segundo tanto del encuentro. Poco después, al minuto 62, Jhon Córdoba apareció nuevamente en ataque y selló el tercer y último gol del encuentro.

Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica en la Copa América
Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jhon Córdoba en el encuentro entre la Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica en la Copa América
AFP

La victoria de la ‘tricolor’ confirmó uno de sus momentos más lúcidos, pues extendió una racha positiva de resultados positivos, llegando así a estar en la final de la Copa América junto con la Selección de Argentina. Por su parte, Costa Rica quedó comprometida en la tabla y con la obligación de buscar resultados favorables en sus siguientes compromisos.

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Ahora, casi dos años después de aquel encuentro, Colombia y Costa Rica volverán al terreno de juego esta vez en la capital colombiana, Bogotá, en un duelo preparatorio que le servirá al seleccionado cafetero como prueba previo al Mundial de 2026.

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