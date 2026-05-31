Jorge Carrascal, con la Selección Colombia, mientras en Flamengo no es fijo; "abogan por su salida"

Jorge Carrascal está enfocado en su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero a pesar de estar lejos de Brasil en este momento, su nombre es tema de debate por lo que podría ser su futuro o su lugar en el Flamengo, donde en este año no la viene pasando bien, tras la salida del técnico Filipe Luis.

En medio de un regular nivel, de críticas de los hinchas y la prensa, y varias expulsiones que lo tienen siendo señalado por lo que afecta al equipo, el propio entrenador, Leonardo Jardim, confirmó que están buscando reforzarse con un jugador de sus mismas características, por lo que tendría más competencia.

A Jorge Carrascal le llevarán competencia a Flamengo

En el portal 'Globo Esporte', explicaron para iniciar que "con el cambio de entrenador en marzo de este año, el estilo de juego del Flamengo cambió. La forma en que Jardim concibe el juego influye en el posicionamiento de los jugadores. Carrascal no se considera el reemplazo ideal para Arrascaeta, aunque puede jugar en esa posición cuando sea necesario. El colombiano suele jugar como extremo derecho o como mediocampista más abierto".



Seguido a eso, citaron las declaraciones del entrenador del elenco de Río de Janeiro en las últimas horas, confirmando que están en la búsqueda de un futbolista de esas características.

Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia. Getty Imágenes

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"Actualmente, el mediocampo está dominado en cierta medida por Arrascaeta y, a veces, por Carrascal. Podríamos tener otro jugador en esa posición. Se está trabajando en ello. Por lo demás, tenemos que analizar cada posición y añadir jugadores de mayor calidad", fueron las palabras de Leonardo Jardim.

Pero luego, enfatizaron en el presente del colombiano, quien está siendo hasta resistido por la hinchada, que le interrumpió su fiesta de cumpleaños. "Existe otro problema. Carrascal ha tenido problemas disciplinarios en el campo, con tres tarjetas rojas que han perjudicado al equipo esta temporada. La más reciente fue en la derrota por 3-0 ante el Palmeiras. Fue duramente criticado por la afición y multado por el Flamengo", y de paso aseguraron que "algunos abogan por la salida del mediocampista en el próximo mercado de fichajes. El Flamengo invirtió 12 millones de euros (77 millones de reales) en su fichaje en agosto de 2025".