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Gol Caracol  / Emiliano 'Dibu' Martínez, en camilla e inmovilizado; vea su impactante golpe en la cabeza

Emiliano 'Dibu' Martínez, en camilla e inmovilizado; vea su impactante golpe en la cabeza

Preocupación y momentos de tensión en el partido entre Everton y Chelsea, por la fecha 7 de la Premier League, luego de lo ocurrido con el arquero, Emiliano 'Dibu' Martínez.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, salió en camilla, tras fuerte golpe en la cabeza
Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, salió en camilla, tras fuerte golpe en la cabeza
AFP

Un choque tremendo con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área dejó noqueado al guardamet argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego durante más de ocho minutos y fue retirado del campo en camilla, con collarín y consciente en el minuto 75 del partido entre el Everton y el Chelsea.

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Primero movió el brazo, después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que también sufrió un severo golpe (el central se restableció y siguió en el encuentro), mientras las asistencias médicas de ambos equipos corrían a toda velocidad para atender a ambos dentro del área del Chelsea. Era el minuto 66 del duelo, que se paró.

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Atendido durante más de ocho minutos sobre el terreno de juego, entre la preocupación general en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el portero, ya en el minuto 75, fue evacuado del campo completamente inmovilizado, de la cabeza a los pies. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno para ser evaluado por los servicios médicos con las pertinentes pruebas.

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, sufrió un golpe en el partido contra Everton
Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, sufrió un golpe en el partido contra Everton
AFP

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Vea el golpe de Emiliano 'Dibu' Martínez en Everton 0-2 Chelsea por Premier League

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