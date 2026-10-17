Emiliano 'Dibu' Martínez, en camilla e inmovilizado; vea su impactante golpe en la cabeza

Un choque tremendo con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área dejó noqueado al guardamet argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego durante más de ocho minutos y fue retirado del campo en camilla, con collarín y consciente en el minuto 75 del partido entre el Everton y el Chelsea.
Primero movió el brazo, después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que también sufrió un severo golpe (el central se restableció y siguió en el encuentro), mientras las asistencias médicas de ambos equipos corrían a toda velocidad para atender a ambos dentro del área del Chelsea. Era el minuto 66 del duelo, que se paró.
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Atendido durante más de ocho minutos sobre el terreno de juego, entre la preocupación general en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el portero, ya en el minuto 75, fue evacuado del campo completamente inmovilizado, de la cabeza a los pies. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno para ser evaluado por los servicios médicos con las pertinentes pruebas.
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Vea el golpe de Emiliano 'Dibu' Martínez en Everton 0-2 Chelsea por Premier League
LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
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¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
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