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Gol Caracol  / Al 'Dibu' Martínez le pegaron tremenda patada en la cara; todo, en Arsenal vs. Chelsea

Al 'Dibu' Martínez le pegaron tremenda patada en la cara; todo, en Arsenal vs. Chelsea

El guardameta se llevó fuerte golpe, este domingo, en el clásico de Londres por la Premier League. En una jugada fortuita del partido, el 'Dibu' fue pateado en la cara.

Por: AFP
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta del Aston Villa de Inglaterra.
Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta del Aston Villa de Inglaterra.
Foto: AFP.

Sorprendido de inicio, el Arsenal reaccionó como el campeón defensor que es para derrotar al Chelsea por 2-1 este domingo, en uno de los primeros grandes choques de la temporada en la Premier League, intenso e incierto hasta el final.

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Al ganar con gran esfuerzo este derbi londinense, los Gunners prolongan su pleno de victorias y comparten el liderato de la liga con el Manchester City, su subcampeón de la temporada pasada.

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El cartel reunía todos los ingredientes necesarios para un gran espectáculo: sobre el césped, la mejor defensa frente al ataque más temido (Chelsea), y en los banquillos un duelo entre amigos, Mikel Arteta por parte del Arsenal y Xabi Alonso, nuevo técnico de los Blues.

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Los visitantes sembraron la sorpresa de entrada, exactamente 77 segundos después del saque inicial, cuando su fichaje estrella, Morgan Rogers, aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no consiguió despejar.

Este curso a los Blues les gusta empezar fuerte: ya habían abierto el marcador en los primeros cinco minutos en las victorias contra el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3).

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Pero luego el Arsenal confiscó el balón e instaló el asedio sobre la portería defendida por Emiliano Martínez, quien recibió fuerte golpe en la cara a tan solo 5 minutos de partido. Esto, en una jugada disputada con Gabriel, futbolista del Arsenal.

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Al final, tras las revisiones médicas, el argentino pudo continuar en el terreno de juego.

El 'Dibu' se inclinó por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, cerca de su poste izquierdo (25', 1-1).

Luego frente a Martin Odegaard, servido por un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar con astucia delante de Wesley Fofana (50', 2-1).

Martínez, exportero del Aston Villa, se había visto salvado por un fuera de juego en un tanto de Riccardo Calafiori, anulado (12').

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Pero también destacó por numerosas intervenciones decisivas (18', 69' y 72').

El Chelsea probó suerte desde lejos (Reece James en el 23') o al contragolpe, uno de los cuales terminó con un disparo al poste de Pedro Neto (45+3').

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La defensa del Arsenal tuvo más trabajo en la última media hora de partido, pero no cedió, con la ayuda del guardameta David Raya, primero atento y después determinante ante un tiro de Estevao (89').

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