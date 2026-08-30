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Gol Caracol  / Emiliano 'Dibu' Martínez deja el Aston Villa; Chelsea lo anunció como su nuevo arquero

Emiliano 'Dibu' Martínez deja el Aston Villa; Chelsea lo anunció como su nuevo arquero

Este domingo, Chelsea se reportó en redes sociales con varias publicaciones confirmando la llegada del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, campeón del Mundo con Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino.
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino.
Chelsea.

El Chelsea ha fichado al portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, procedente del Aston Villa, a cambio de 7,5 millones de libras (8,7 millones de euros), anunció este domingo el club inglés.

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El argentino, que estuvo cerca de fichar por el Juventus de Turín hace unas semanas, tenía contrato con el Villa hasta 2029, pero la incorporación de Zion Suzuki le había relegado al rol de suplente, por lo que ambas partes acordaron que una salida era lo más apropiado.

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En el Chelsea, el 'Dibu' se topará con la competencia de Robert Sánchez y de Mike Penders, aunque se espera que Xabi Alonso le dé el puesto de portero titular al argentino, especialmente tras la mala actuación de Sánchez en el debut liguero, cuando pudo hacer más en los dos goles del Fulham.

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El 'Dibu', campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, se marcha del Villa tras seis años en los que ha disputado 256 partidos y ha conquistado una Liga Europa, además de contribuir a la clasificación del equipo a la Liga de Campeones en dos temporadas.

La incorporación de Martínez puede provocar nuevos movimientos en el Chelsea y o Penders o Sánchez pueden decidir irse, ya que al no disputar competición europea, las oportunidades en la portería de los 'Blue' son muy limitadas.

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