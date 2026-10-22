En Argentina ya le ponen lupa al estadio Metropolitano; "qué transformación"

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, comienza a llamar la atención más allá de las fronteras colombianas. En Argentina, el medio 'TyC Sports' destacó la transformación que atraviesa el escenario deportivo, que se alista para recibir la final de la Copa Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre.

Bajo el título 'La transformación del estadio donde Boca jugará la final de la Sudamericana', el portal argentino puso el foco en las obras que comenzaron en enero de 2026 y que contemplan una inversión superior a los 45 millones de dólares.

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La remodelación permitirá ampliar la capacidad del estadio de 43.000 a 65.000 espectadores, convirtiéndolo en el escenario deportivo con mayor aforo del país. Además, los trabajos buscan mejorar la experiencia de los aficionados y adecuar el recinto para albergar grandes espectáculos.

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¿Qué cambios tendrá el estadio Metropolitano de Barranquilla?

Uno de los cambios más importantes será la eliminación de la pista atlética y el descenso del terreno de juego unos cuatro metros. Con esta modificación, las tribunas quedarán más cerca del césped, lo que mejorará la visibilidad y la cercanía de los aficionados con el espectáculo deportivo.



La renovación también contempla una nueva fachada con más de 74.000 luces LED, capaces de proyectar imágenes, colores y animaciones. A esto se suman pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros que le dará una imagen renovada al llamado 'Coloso de la Ciudadela'.

En el interior, el proyecto incluye más de 10.800 butacas retráctiles, la ampliación de los sanitarios de aproximadamente 300 a cerca de 900 y cuatro camerinos modernos. Asimismo, se habilitarán nuevas zonas VIP, espacios de hospitalidad y salas de prensa.

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Otro aspecto destacado será la instalación de una grama híbrida Bermuda 419, acompañada de sistemas automatizados de riego y drenaje.

Barranquilla, favorita para recibir final de Copa Sudamericana 2026. Foto: Gol Caracol.

Boca Juniors, protagonista de la final en Barranquilla

El renovado escenario recibirá a Boca Juniors, que aseguró su clasificación a la final tras eliminar a Vasco da Gama en las semifinales, con una victoria 3-1 en Brasil. Su rival será Atlético Mineiro, que eliminó a Montevideo City Torque.

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Mientras avanzan los trabajos, Barranquilla se prepara para acoger uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico sudamericano. La Conmebol realizó inspecciones técnicas y confirmó que la ciudad mantiene la sede, con las obras avanzando según el cronograma previsto.