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Gol Caracol  / "En Bolivia nos duele porque vimos que podíamos lograr ir al Mundial 2026, vamos por buen camino"

"En Bolivia nos duele porque vimos que podíamos lograr ir al Mundial 2026, vamos por buen camino"

El técnico de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, habló luego de regresar al país tras perder 2-1 con Irak y quedar muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo en Norteamérica.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Selección Bolivia
Selección Bolivia lamenta tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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