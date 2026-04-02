"En Bolivia nos duele porque vimos que podíamos lograr ir al Mundial 2026, vamos por buen camino"

El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó este jueves, al llegar a la ciudad de Santa Cruz (este), que duele quedar fuera del Mundial 2026 después de haber estado tan cerca de conseguir el martes la clasificación en el partido de repesca perdido por 2-1 ante Irak en México.

"Duele porque vimos en la cancha que podíamos lograrlo", dijo Villegas al ser entrevistado esta madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, donde se juntaron decenas de hinchas para arropar al equipo.

El entrenador se declaró conmovido con el recibimiento con música y baile de batucada.

"Increíble. No quiero imaginar lo que hubiera sido si realmente hubiésemos llegado al Mundial, pero esto habla de que estamos por buen camino, de que la gente se identifica con su selección. Nos llena de muchísima alegría este recibimiento", destacó Villegas.



Agregó que el equipo debe seguir jugando todos los partidos que se puedan para que los jugadores sigan "creciendo".

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"Estos jóvenes nos han enseñado que se puede confiar en ellos", apuntó.

El delantero Miguel Terceros, del Santos brasileño, dijo estar muy feliz con el cariño de los aficionados y lamentó no haber podido conseguir el objetivo de la clasificación.

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"Pedirles disculpas porque no les pudimos dar un resultado positivo, pero queda seguir trabajando ya que se vienen cosas mejores para nosotros", apuntó al agregar que el elenco merecía la victoria, "pero el fútbol es así".

Terceros, de 21 años, subrayó que la mayoría de los jugadores de la Verde son jóvenes, con un promedio de 24 años, y contarán con más experiencia y "una edad todavía muy favorable" para la próxima eliminatoria.

"Toca seguir trabajando porque se vienen cosas mejores", agregó el joven futbolista, que es el nuevo referente de la Verde.

El partido de repesca revivió en Bolivia la ilusión de una clasificación después de 32 años desde su última participación, ocurrida en el Mundial de Estados Unidos de 1994.