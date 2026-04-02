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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Atentos en Colombia; Portugal no vacila para el Mundial 2026 y jugarán otro partido de fogueo

Atentos en Colombia; Portugal no vacila para el Mundial 2026 y jugarán otro partido de fogueo

Este jueves se confirmó un partido preparatorio de Portugal antes del arranque de la Copa del Mundo, donde comparten grupo con nuestra Selección Colombia. Se medirán a un rival africano.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán y referente de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones
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AFP

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