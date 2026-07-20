Millonarios tendría listo a su nuevo refuerzo para la Liga II-2026; jugó con James Rodríguez

Millonarios no para en sus intenciones de tener una plantilla más competitiva para el segundo semestre del 2026, y para ello, mira constantemente el mercado de transferencias. Partiendo de allí, llegó un reporte desde tierras mexicanas para una nueva incorporación. El implicado jugó con James Rodríguez.

La información la dio a conocer en las últimas horas de este lunes el reconocido periodista mexicano Paco Montes, quien afirmó que Stiven Barreiro reforzará al equipo entrenado por Fabián Bustos y hasta determinó el tiempo de su contrato; el experimentado defensor llegaría este martes 21 de julio a la ciudad de Bogotá.

"El histórico defensor ex del Club León, Stiven Barreiro, reforzará a Millonarios. El experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana (martes) para después ser oficializado. Firmará contrato por dos años y con opción a un tercero", precisó Montes en su cuenta oficial en la red social de 'X'.

El histórico defensor ex del @clubleonfc , Stiven Barreiro, reforzará a @MillosFCoficial , el experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana para después ser oficializado

*Firmará contrata por 2 años y con opción a un 3ero.@somos_FOX #ElGuardián pic.twitter.com/QgRdT67GTC — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 20, 2026

Hay que precisar que el experimentado defensor vallecaucano terminó su vínculo contractual con León tras seis años, por lo que en la actualidad se encuentra como agente libre y con la posibilidad de negociar con cualquier equipo. En su periplo por la 'fiera', Barreiro disputó un total de 230 partidos, marcó seis goles, y además, logró los títulos de la Liga MX en 2020, la Leagues Cup en 2021, y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2023.



Recordemos que Millonarios busca un zaguero central tras la salida de Edgar Elizalde al Defensor Sporting de Uruguay. Por la tanto, en caso de darse la vinculación de Barreiro, de 32 años, el azul bogotano ganaría experiencia, liderazgo y solidez a su zaga de cara a la Liga BetPlay II-2026 y la Copa BetPlay.

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¿En qué equipos ha jugado Stiven Barreiro?

Deportes Quindío: 2011 - 2015.

Independiente Santa Fe:

Atlas (México): 2016

Pachuca (México): 2018.

Club León (México): 2020 - 2026

Los fichajes que ha incorporado Millonarios para la Liga II-2026 y la Copa BetPlay

El elenco entrenado por Fabián Bustos ha incorporado a los arqueros Javier Burrai y James Aguirre, el mediocampista Francisco Chaverra, el delantero Andrey Estupiñán, el lateral Jhomier Guerrero, y el retorno de Daniel Ruiz tras su paso por el fútbol de Rusia.

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¿Cuándo debuta Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

Está pactado para este sábado 25 de julio frente a Bucaramanga, en horario de las 6:10 de la tarde y se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.