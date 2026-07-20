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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / René Higuita pasó por el Mundial 2026 y no pudo faltar el 'escorpión'; figuras lo celebraron

René Higuita pasó por el Mundial 2026 y no pudo faltar el 'escorpión'; figuras lo celebraron

Roberto Carlos no ocultó su alegría al ver en vivo el acrobático y famoso gesto del ex arquero colombiano René Higuita, todo en medio de la final del Mundial 2026, en Estados Unidos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de jul, 2026
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René Higuita
René Higuita, exarquero Selección Colombia - Foto:
AFP

En la final del Mundial 2026 que ganó España 1-0 sobre Argentina, hubo un 'desfile' de estrellas del fútbol internacional, y uno de los invitados fue el ex arquero colombiano René Higuita, quien hizo parte del selecto y prestigioso grupo de invitados por la FIFA.

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Y en medio del espectáculo deportivo, el legendario guardameta de nuestro país se divirtió dentro del estadio de Nueva Jersey con una pelota, y con otras figuras como Roberto Carlos y Jhon Terry.

Higuita pidió que le lanzaran la pelota a la altura de la cabeza, pero sorprendió a los que estaban presentes en ese sector tirándose al suelo y haciendo su mítico 'escorpión', que lo inmortalizó por siempre en el mundo del fútbol.

"Aquí nos gozamos esta final Roberto Carlos y Jhon Terry", escribió el colombiano en su cuenta de Instagram, acompañado del video relatado, y con una reacción de alegría y sorpresa del brasileño, quien no dudó en abrazarlo y darle el mérito por esa recordada acción jugando con la Selección Colombia.

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