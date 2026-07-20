Faustino Asprilla lamenta muerte de Kevin Keegan; "estoy absolutamente destrozado"

El mítico exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció víctima de un cáncer a los 75 años, anunció el lunes su familia. Había sido diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y se sometió a un tratamiento en enero.

"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", anunció la familia del exfutbolista en un comunicado.

Faustino Asprilla despide a Kevin Keegan

El ex futbolista colombiano conocido como el 'Tino', se pronunció a través de sus redes sociales y no ocultó la tristeza tras enterarse de la noticia que tiene de luto también al mundo del fútbol, pero en especial a él, ya que fue el director técnico quien lo hizo brillar en el Newcastle United.



"Hoy es un día que nunca quise ver. Estoy absolutamente destrozado al enterarme del fallecimiento de Kevin Keegan. Kevin no era solo un entrenador de fútbol para mí—era el hombre que me presentó a la Premier League y me hizo enamorarme de la hermosa ciudad de Newcastle", escribió de entrada el vallecaucano.

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Seguido a eso, Asprilla expresó que "a través de su pasión, creencia y amor por el juego, inspiró a tantas personas, yo incluido. Me enseñó que el fútbol trata de mucho más que ganar. Se trata de pasión, lealtad, esperanza y nunca rendirse. Esas lecciones me han acompañado a lo largo de mi vida Y por eso te estaré eternamente agradecido".

Kevin Keegan exjugador inglés AFP

Recordando su paso por Inglaterra, Faustino mencionó que "hoy, Newcastle ha perdido a una verdadera leyenda, y el mundo del fútbol ha perdido a uno de sus más grandes caballeros. Mi corazón está triste, y honestamente no puedo poner en palabras lo triste que me tiene esta noticia".

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Y para terminar no dudó en seguir agradeciéndole a Keegan y mandarle un mensaje a sus familiares. "Gracias, Kevin por todo lo que diste al Newcastle United, al fútbol y a los aficionados como yo. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz, Kevin Keegan. Nunca serás olvidado. Mis más profundas condolencias y todo mi amor van para la familia de Kevin, sus amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo durante este momento increíblemente difícil", cerró en el extenso texto a través de sus redes sociales.