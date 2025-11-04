En el Barcelona quedaron dolidos; “no ganar el Balón de Oro fue una decepción personal”

El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' aseguró que "no ganar el Balón de Oro fue una decepción personal" y, aunque matizó que "quedar quinto fue un honor", dijo que sus expectativas "eran más altas".

El internacional brasileño, protagonista en la portada de 'GQ Hype', declaró a esa revista que "lo más difícil" de su adaptación al Barcelona fue "la presión y las expectativas", puesto que el club azulgrana es "un gigante" que obliga a los jugadores a "demostrar de inmediato" su valor.

Raphinha, que este martes se quedó fuera del once ideal del curso 2024-25 elegido por el sindicato de futbolistas FIFPro y reaccionó a la noticia publicando diecisiete historias de Instagram en las que recopiló sus logros de la temporada, afirmó que le "encantaría" retirarse en el Barcelona.

Raphinha está teniendo una gran temporada con Barcelona. AFP

"El Barcelona es un club que me ha dado mucho, que me acogió en un momento muy importante de mi carrera y donde me siento en casa. Si las circunstancias lo permiten, sería un honor pasar el resto de mi carrera aquí, ganando títulos, ayudando a los más jóvenes y dejando mi huella en la historia del club. Pero también sé que el fútbol es impredecible, así que intento vivir el presente", comentó.

Publicidad

Sobre su relación con Lamine Yamal, destacó que "no existe rivalidad" entre ambos. Hay "un deseo mutuo de rendir al máximo, impulsarnos el uno al otro y ayudar al equipo a tener éxito", aseguró, y añadió que tienen "una relación muy fuerte" fuera del campo. "Siento como si Lamine fuera de mi familia", subrayó.