Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Es una motivación para los próximos años que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro"

"Es una motivación para los próximos años que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, habló en rueda de prensa, previo al partido de este jueves de su equipo frente a Real Oviedo, sobre Lamine Yamal y su segundo lugar en el Balón de Oro.

Por: AFP
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro
Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad