Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja y el millonario salario que ganaría en Cruz Azul; desde México lo filtraron

Miguel Borja y el millonario salario que ganaría en Cruz Azul; desde México lo filtraron

Después de su salida de River Platel, las ofertas por Miguel Borja no han faltado y una es de 'la máquina cementera', que está dispuesta a pagarle una alta suma de dinero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Miguel Borja, delantero colombiano, celebra uno de sus goles en River Plate
Miguel Borja, delantero colombiano, celebra uno de sus goles en River Plate
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad