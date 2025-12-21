Miguel Borja y el millonario salario que ganaría en Cruz Azul; desde México lo filtraron

Miguel Borja está cerca de vivir una nueva experiencia en el fútbol del exterior. Su historia en River Plate llegó a su final y ahora todo se encamina para que arribe a México. Y es que después de haber sonado para Boca Juniors, que no ocultó su interés, quien picó en punta fue Cruz Azul. La razón por la que se acerca a 'la máquina cementera' es por la propuesta salarial que pusieron sobre la mesa.

De acuerdo con el periodista, Gustavo Mendoza, quien sigue de cerca lo que sucede en Cruz Azul, dio a conocer que es un hecho que van a fichar al delantero colombiano, con un salario de tres millones de dolares anuales. De esa manera, "se superan los 1,5 millones que Boca Juniors ofrecía; una diferencia alta que demuestra el real interés que tienen de hacerse con un refuerzo de nivel y goleador.

Cabe aclarar que Miguel Borja recibía 1,2 millones de dólares en River Plate, según revelaron también en territorio mexicano. Razón por la que la propuesta económica de 'la máquina' es imposible de rechazar y los caminos apuntan a que 'el colibrí' jugará en dicho país por primera vez en su carrera. Recordemos que ha jugado en Colombia, Argentina, Italia y Brasil, y, ahora, se sumará México a la lista.

Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno. Olimpo, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior de Barranquilla, Gremio y River Plate son los clubes que han tenido al atacante 'cafetero' en sus filas. De esa manera, se aguarda por ese anuncio oficial por parte de Cruz Azul para que desbloquee un nuevo territorio como futbolista y buscar más títulos a su palmarés.



Miguel Borja, atacante colombiano, en un partido con River Plate en el Mundial de Clubes 2025 AFP

Publicidad

Eso sí, desde ya, ejercen presión sobre Miguel Borja por el tema salarial. 'El Futbolero', medio mexicano', hizo énfasis en que el último jugador que ganó esa cantidad que recibiría el colombiano, en 'la máquina cementera', fue Giorgios Giakoumakis, quien no tuvo su mejor paso y así se lo recordaron en una publicación, dedicándole unas líneas y comparándolo con lo que podría ofrecer 'el colibrí'.

"A pesar de que no resultó ser lo esperado, el delantero griego del PAOK fue uno de los mejores pagados en la plantilla cementera y su salario fue igual que el que tendrá Borja en Cruz Azul. Lastimosamente, los números recientes del artillero colombiano llevan a generar dudas y preguntarse a la afición si vale la pena desembolsar tanto por él, pero solo el tiempo lo dirá", sentenciaron en el posteo.