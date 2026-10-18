"En unas semanas volvemos ya": el mensaje optimista del 'Dibu' Martínez tras su cirugía

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero internacional argentino del Chelsea, fue operado de una fractura mandibular al término del partido contra el Everton, tras un choque en el minuto 66 del encuentro y después publicó una foto en su perfil de Instagram con el mensaje "en unas semanas volvemos ya".

Ocurrió en un choque con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área que dejó noqueado al portero argentino ‘Dibu’ Martínez, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego durante más de ocho minutos y retirado del campo en camilla, con collarín y consciente en el minuto 75 del partido entre el Everton y el Chelsea.

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Al término del encuentro, su entrenador, Xabi Alonso, explicó que salió "consciente" del estadio y fue trasladado al hospital para realizarle pruebas de "precaución".

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, sufrió un golpe en el partido contra Everton AFP

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Sin embargo, el Chelsea informó de que el portero argentino sufrió una "fractura mandibular ósea" de la cual tenía que ser operado ese mismo día.



Pocas horas después del partido, que se saldó con victoria por 0-2 a favor de los 'blues', el 'Dibu' publicó una foto en su perfil de la red social Instagram, donde se le ve en la camilla de la habitación del hospital haciendo el gesto de tres con la mano, en referencia a los puntos que su equipo había logrado en su ausencia.

"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con el arco en 0. En unas semanas volvemos ya ", escribió el mensaje el Dibu Martínez que acompañó con un foto en modo 'selfie'.

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Emiliano 'Dibu' Martínez fue operado con éxito tras sufrir una fractura de mandíbula en el partido entre el Chelsea y el Everton. Foto: Getty Imágenes