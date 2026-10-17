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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero; "a mí me encantó Millonarios, ha sido el mejor partido desde que regresé"

Alberto Gamero; "a mí me encantó Millonarios, ha sido el mejor partido desde que regresé"

El DT de Millonarios, Alberto Gamero, analizó lo que fue el triunfo 4-1 sobre Jaguares en El Campín por Liga II-2026. Para el samario, los suyos tuvieron un buen balance en lo general.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto: Colprensa

Alberto Gamero dejó un balance altamente positivo sobre el desempeño de Millonarios tras el triunfo 4-1 sobre Jaguares, asegurando que presenció una de las mejores exhibiciones de sus dirigidos en lo que va de la Liga BetPlay II-2026, aunque remarcó la importancia de corregir fallos y mantener los pies en la tierra.

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"Indudablemente, sí. Desde mi llegada creo que ha sido el partido que mejor hemos jugado, más vistoso y más unidos. Intentamos tener posesión y más opciones de gol; las tuvimos y las metimos. Sin embargo, no puedo decir que fue un partido redondo porque cometimos errores, pero indudablemente fue un buen partido", analizó el DT 'embajador' en su charla con los medios de comunicación.

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Asimismo, el timonel samario se refirió a los objetivos y la lucha por asegurar el cupo a los cuadrangulares finales, y también un lugar a un torneo internacional por intermedio de la reclasificación.

Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

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"Hoy (sábado) hicimos 51 puntos en la reclasificación y 25 en la tabla. Primero, el objetivo es clasificar, siempre le he dicho a ellos (mis jugadores), ningún equipo puede aspirar a ser campeón sino clasifica y lo primero que tenemos que hacer es clasificar. También nos hemos dado cuenta de algo, que si clasificamos, seguramente que vamos a un evento internacional por los equipos que están peleando con nosotros. Estamos en un punto donde depende de nosotros, y Dios mediante el día martes, cerrar nuestra clasificación. Debemos seguir sumando porque Millonarios es un equipo que debe pelear las posiciones altas, estamos en esa búsqueda; hasta ahora vamos por buen camino”, añadió Gamero.

El estratega 'albiazul' también hizo énfasis en el ajuste de la estructura táctica, destacando la vocación ofensiva y la colaboración en la presión alta como claves del triunfo.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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“A mí también me gustó mucho el equipo, me encantó, pero eso depende de ellos, de nuestros dos delanteros, si ellos me ayudan a marcar, yo juego así. Tengo tres delanteros muy buenos y mejoraron en la parte defensiva, si hacemos eso, lo vamos a poder hacer así. Por momentos vamos a sufrir, pero también a gozar con el balón en los pies. Esta estructura la montamos hoy (sábado) porque quiero que el equipo tenga más el balón y tenga más llegadas”, concluyó Gamero.

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