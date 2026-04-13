Equipo jugó con 12 futbolistas en cancha; insólita situación en Uruguay y quedó en video

El partido de Montevideo Wanderers 1-2 Racing, en la Liga de Uruguay, no fue viral por algun golazo o jugada destacada, sino por una insólita situación en la que uno de los equipos tuvo 12 futbolistas en la cancha por unos instantes.

Todo sucedió ya en el tiempo de adición del segundo tiempo, cuando se hizo un cambio en el cuadro visitante, cuando entró Facundo González y salía Sebastián Da Silva, sin embargo, el último mencionado nunca se retiró de la cancha.

Durante algunos segundos rodó la pelota, pero alguien le avisó al árbitro central que Racing tenía un jugador de más, a lo que detuvo el partido, y entre asombro charló en el intercomunicador con sus ayudantes de cancha, para luego solicitarle a Da Silva que se retirara, quien señaló que no se había dado cuenta tampoco.

Lo cierto es que esto ha sido viral en redes sociales en las últimas horas, con una situación poco vista en el fútbol profesional, y con el balompié uruguayo señalado por lo sucedido.



Acá el video del partido con 12 futbolistas de un equipo en Uruguay:

[DEPORTES] Insólito momento en el fútbol del Uruguay: en el final del partido contra Wanderers, el árbitro tuvo que parar el partido porque Racing de Montevideo tenía 12 jugadores en la cancha. pic.twitter.com/133toYElPb https://t.co/0mULoQuEwO — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 13, 2026