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Gol Caracol  / Equipo jugó con 12 futbolistas en cancha; insólita situación en Uruguay y quedó en video

Equipo jugó con 12 futbolistas en cancha; insólita situación en Uruguay y quedó en video

En partido de la primera división del fútbol uruguayo se vivió un particular hecho y que ya es tendencia en redes sociales, con un equipo teniendo un jugador de más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Racing de Uruguay con 12 jugadores en cancha
Racing de Uruguay con 12 jugadores en cancha - Foto:
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