Mano dura contra Jorge Carrascal por nueva expulsión con Flamengo; le tocan el bolsillo

Flamengo derrotó 2-1 a Fluminense en la noche de domingo en el Brasileirao, en el clásico de Río de Janeiro disputado en el estadio Maracaná. El colombiano Jorge Carrascal entró en el segundo tiempo y se fue expulsado.

El cartagenero perdió su lugar en la nómina titular del cuadro ‘mengao’ y solamente hasta el minuto 73 saltó a la cancha para ocupar el sitio del ecuatoriano Gonzalo Plata. Sin embargo, al 90+5 vio la tarjeta roja.

Carrascal le dio una dura patada desde atrás a Claudio Rodrigues, de Fluminense, y el árbitro del partido no dudó en expulsarlo de inmediato por esa temible entrada a un rival.



Flamengo sancionará a Jorge Carrascal por expulsión

Es la segunda vez que en la temporada el futbolista colombiano recibe una tarjeta roja, algo que al parecer no es bien recibido en el cuadro ‘mengao’, por lo que medios brasileños señalan que nuevamente habrá castigo para el habilidoso jugador.

El periodista Pablo Raphael informó en las recientes horas que “Jorge Carrascal será sancionado por la directiva del Flamengo. Será castigado otra vez y ya había sido castigado en el salario después de ser expulsado en el partido de la Supercopa”.



⚠️ AGORA! Jorge Carrascal será punido pela diretoria do Flamengo.



O jogador será punido MAIS UMA VEZ pela diretoria do Flamengo após o cartão vermelho no jogo de hoje, contra o Fluminense.



Ele já tinha sido punido no salário após ser expulso no jogo da Supercopa.



🗞️… pic.twitter.com/82LLm6IhZ2 — Central do Fla (@CentralFlaNacao) April 13, 2026

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Así las cosas, todo indica que el cartagenero recibirá un ‘golpe’ en sus ingresos por parte del club brasileño, algunos señalando que será de un mes de salario luego de esta tarjeta roja.

Carrascal, quien llegó a Flamengo la temporada anterior, se afianzó rápidamente con el técnico Filipe Luis y fue clave para ganar la Copa Libertadores, sin embargo, con la salida de dicho entrenador, ha tenido un bajón en su nivel y eso lo ha llevado a perder su lugar en el onceno inicialista.