Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mano dura contra Jorge Carrascal por nueva expulsión con Flamengo; le tocan el bolsillo

Mano dura contra Jorge Carrascal por nueva expulsión con Flamengo; le tocan el bolsillo

El futbolista colombiano Jorge Carrascal vio la tarjeta roja en el clásico de Río de Janeiro entre Flamengo y Fluminense, en los minutos finales del encuentro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad