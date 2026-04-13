Bayern Múnich piensa en competencia para Luis Díaz; le traerían a estrella de Premier League

Aunque Luis Díaz tuvo una rápida adaptación al Bayern Múnich, equipo que lo fichó desde el Liverpool, y aunque es un titular indiscutible y es una figura clave del técnico Vincent Kompany, en el club bávaro no se conforman y buscarían otro futbolista en su posición para generar competencia y elevar la calidad de la plantilla.

Por eso, desde Inglaterra y Alemania ya hay noticias y rumores sobre la posible estrella que tendría en la mira el cuadro de la Bundesliga, por el que tendrían que desembolsar una alta suma de dinero.



A Luis Díaz le llegaría competencia en Bayern Múnich

El periodista de 'Sky Sports', Florian Plettenberg fue el encargado de dar el adelanto sobre el atacante que buscarían los alemanes para tener una alaternatica al colombiano, y de paso, que se genere una rivalidad deportiva para ser titular.

"El FC Bayern Múnich está considerando seriamente un movimiento por Anthony Gordon. El jugador de 25 años es actualmente el candidato preferido para el ala izquierda como suplente y competidor de Luis Díaz", explicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

🚨💣 FC Bayern are seriously considering a move for Anthony #Gordon.



The 25 y/o is currently the preferred candidate for the left wing as a back-up and competitor for Luis Díaz.



Gordon has been informed. Concrete talks have already taken place, though the clubs are not yet in… pic.twitter.com/RULontsarV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 13, 2026

Para agregar, detalló que "Gordon ha sido informado. Ya han tenido lugar conversaciones concretas, aunque los clubes aún no están en contacto", y cerró diciendo que el "Newcastle quiere retenerlo", por lo que solamente lo dejarían salir si pagan una alta suma de dinero, que aún no fue filtrada.



Los números de Anthony Gordon en la temporada con Newcastle

La campaña del habilidoso atacante inglés es de 26 partidos en la Premier League (6 goles y 2 asistencias),

12 encuentros en Champions League (10 goles y 2 asistencias), cinco duelos en copa de la liga de Inglaterra (0 goles) y tres compromisos en la FA Cup (una anotación).



El delantero de 25 años se desempeña por la banda izquierda, la misma de Luis Díaz, y su carrera la ha forjado en su natal Inglaterra. Comenzó en el Everton en 2017 y en 2020 tuvo un préstamo en el Preston North End, en la Segunda División. Regresó en 2021 a los ‘toffees’, se consolidó y ahí fue cuando en 2022 el Newcastle pagó 45 millones de euros por él, donde milita actualmente.

Luis Díaz, figura en Bayern Múnich. Getty Imágenes

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Por supuesto, en la actual temporada los números de Luis Díaz son superiores a los de Gordon, con 23 anotaciones entre las competencias en Alemania y la Champions League. Ya fue campeón de la Supercopa, está cerca de asegurar la Bundesliga, está en semifinales de la Copa, y va ganando 2-1 la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, por lo que luchará por ganar el título internacional.