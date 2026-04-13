Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich piensa en competencia para Luis Díaz; le traerían a estrella de Premier League

Bayern Múnich piensa en competencia para Luis Díaz; le traerían a estrella de Premier League

Antes de terminar la temporada ya saltan rumores sobre posibles fichajes del Bayern Múnich para la siguiente campaña, y le traerían un futbolista que luche la titularidad con Luis Díaz.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad