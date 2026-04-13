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Gol Caracol  / Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions League y dónde ver en VIVO en TV

Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions League y dónde ver en VIVO en TV

Se viene el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid. El marcador es 2-1 a favor de los alemanes. Luis Díaz quiere ser figura, otra vez.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Real Madrid vs Bayern Múnich
Kylian Mbappé y Luis Díaz Real Madrid vs Bayern Múnich - Fotos:
AFP

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