Cuándo es Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions League y dónde ver en VIVO en TV

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, volvió este lunes a entrenarse junto al resto de sus compañeros tras su ausencia del día anterior provocada por los puntos que recibió en una ceja tras el codazo que recibió del jugador del Girona Vitor Reis. Ya está listo para enfrentarse al Bayern Múnich en un duelo clave por la supervivencia del Real Madrid en la Liga de Campeones.

El atacante francés es una de las esperanzas del madridismo, que no entiende por qué la acción de Vitor Reis no fue señalada como penalti. Mbappé protagonizó la acción y se perdió el primero de los tres entrenamientos de los que va a disponer el Real Madrid para afrontar la remontada en Múnich. Por "precaución", según informó la web blanca, se perdió la sesión inicial tras el descanso del sábado.



Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO, cuándo es y dónde ver EN VIVO por TV

Fecha: miércoles 15 de abril de 2026

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

Mbappé regresó con una protección visible en su ceja derecha, un apósito. Junto al resto del grupo trabajó con normalidad y no parece que tendrá problemas para salir de inicio ante el Bayern Múnich. Su presencia es incuestionable y el equipo de Arbeloa necesita de su mejor versión para levantar un 1-2 complicado.

Alexander Arnold y Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich. Getty Images.

No se entrenaron, una jornada más, Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. Ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Serán, junto a la del sancionado Aurélian Tchouaméni, que se ejercitó en el interior de las instalaciones, las únicas bajas de un equipo que se jugará la temporada en 90 minutos: el Bayern espera y Mbappé está listo.



Árbitro de Bayern Múnich vs Real Madrid, Champions League

El árbitro esloveno Slavko Vinčić dirigirá el próximo miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Bayern Múnich-Real Madrid (21.00h.), en el que el neeerlandés Pol van Boekel estará al frente del VAR.



El equipo arbitral en el Múnich Arena lo completarán los eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes y Tomaž Klančnik como cuarto árbitro, junto al neerlandés Dennis Higler como ayudante del VAR, según confirmó la UEFA.

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Nacido en Maribor hace 46 años e internacional desde 2010, Slavko Vinčić es uno de los árbitros seleccionados por la FIFA para el próximo Mundial y también participó el año pasado en el Mundial de Clubes.