Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lesión de Richard Ríos es noticia en Portugal; hasta José Mourinho habló del tema en Benfica

Lesión de Richard Ríos es noticia en Portugal; hasta José Mourinho habló del tema en Benfica

El futbolista colombiano Richard Ríos salió con molestias del partido más reciente del Benfica, y hubo novedades sobre su estado actual pensando en los compromisos que se aproximan.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Richard Ríos Benfica
Richard Ríos Benfica - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad