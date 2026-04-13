Lesión de Richard Ríos es noticia en Portugal; hasta José Mourinho habló del tema en Benfica

Benfica prepara un encuentro decisivo en su temporada que será frente al Sporting Lisboa, donde juega Luis Javier Suárez, y aunque dicho partido está programado para el domingo 19 de abril, el colombiano Richard Ríos es tema en el arranque de la semana, todo por la lesión por la que tuvo que salir en el tramo final del triunfo 2-0 sobre Nacional.

Por eso, hasta al técnico José Mourinho le consultaron hace algunas horas sobre el estado de salud del mediocampista antioqueño, y dio un parte de tranquilidad tras hablar con el jugador y el cuerpo médico del club.



Novedades sobre lesión de Richard Ríos

El técnico del Benfica, José Mourinho, aseguró en rueda de prensa que "no estoy muy preocupado, pensé que era muscular, pero no lo es; los problemas musculares dan un poco de miedo", despejando alguna inquietud sobre la gravedad de las molestias del colombiano, que lo hicieron salir al minuto 79 del compromiso frente a Nacional, el domingo, por la Liga de Portugal.

Ya este lunes, el medio 'A Bola' también dio algunas actualizaciones sobre Richard Ríos, recordando que "abandonó el mismo partido con algunas molestias físicas, aunque no se trata de un problema muscular; todo indica que estará disponible para el derbi contra el Sporting", aunque dejaron claro que "el centrocampista será reevaluado en los próximos días".

Richard Ríos, futbolista colombiano en Benfica - Foto: Getty Images

Así las cosas, estos días sin competencia serán importantes para la recuperación del antioqueño, de cara al compromiso del próximo domingo 19 de abril, a las 12:00 p.m. (hora colombiana), por la fecha 30 de la Liga de Portugal. Actualmente el elenco de Ríos está en el tercer puesto, con 69 puntos, a siete del líder que es el Porto y a dos del segundo que es casualmente el Sporting, de su compatriota Luis Javier Suárez, goleador del campeonato luso.



El colombiano se ha convertido en pieza clave del técnico José Mourinho, acumulando 23 partidos ligueros, ocho en la Champions League, y cinco entre la Copa de la Liga y la Copa de Portugal. Además, ya tiene cinco anotaciones en la campaña con el Benfica.