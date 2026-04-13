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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo tiene todo el respaldo de su jefe en la Selección Colombia; "no nos apresuremos"

Néstor Lorenzo tiene todo el respaldo de su jefe en la Selección Colombia; "no nos apresuremos"

Néstor Lorenzo tiene la mira puesta en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, con la que viene de dos derrotas frente a Croacia y Francia, en la más reciente fecha FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Néstor Lorenzo Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto:
AFP

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