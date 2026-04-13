Néstor Lorenzo tiene todo el respaldo de su jefe en la Selección Colombia; "no nos apresuremos"

La Selección Colombia, cuando falta menos de dos meses para su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, centra la atención de los medios y también de los aficionados, que están a la expectativa por conocer los últimos movimientos y la definición de la lista para la cita orbital.

Lo más reciente del seleccionado colombiano no dejó de generar inquietud, ante las derrotas de los dos partidos de fogueo frente a Croacia (1-2) y contra Francia (1-3), con un nivel irregular de varios de los jugadores.

Y en sentido, el que tuvo un contacto con los periodistas en Bogotá fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien le dio un vistazo a esos duelos contra croatas y franceses.

"Absolutamente normal, perdimos dos partidos ante dos rivales de altísimo nivel, no más", expresó inicialmente el directivos y además de eso detalló sobre los próximos compromisos de nuestra Selección. Así confirmó que "vamos a jugar el partido amistoso en Bogotá el próximo 29 de mayo (contra Costa Rica), luego la selección viajará a un último amistoso el 7 de junio contra Jordania y quedamos listos para el debut en el Mundial en Ciudad de México".



Otro de los temas que se le pusieron sobre la mesa tuvo que ver con la situación de Néstor Lorenzo y su contrato, que irá por lo pronto hasta la Copa del Mundo. Y ahí Jesurún se mostró tranquilo y le dio su total respaldo a la gestión de profesional argentino.

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"¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué? Absolutamente es el técnico en propiedad de la Selección Colombia y estamos muy contentos con él. Ya miraremos, no apresuren los tiempos, calmita", dijo.

Para cerrar su contacto con la prensa, el presidente de la FCF también comentó con relación a James Rodríguez, quien tuvo que ser hospitalizado luego del juego contra Francia por una deshidratación. "Despues de su hospitalización, James reaunudó sus entrenamientos, con calma, pero cada día mejor, recuperado y esperaría que la presente semana ya pueda reaparecer en el Minnesota", finalizó.

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