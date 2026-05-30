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Gol Caracol  / ¿Era penalti para el Arsenal por falta Mendes sobre Madueke, en la final de Champions League?

¿Era penalti para el Arsenal por falta Mendes sobre Madueke, en la final de Champions League?

Todo el banquillo del Arsenal reclamó penalti en un reñido mano a mano que disputaron Noni Madueke y Nuno Mendes, en el tiempo extra de la gran final. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de may, 2026
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Noni Madueke y Nuno Mendes en la final de la Champions League.
Noni Madueke y Nuno Mendes en la final de la Champions League.
AFP.

La final de la Champions League tuvo otra polémica, pero esta vez en el primer tiempo extra. La acción fue protagonizada por Noni Madueke y Nuno Mendes. Todo el banco del Arsenal pidió penalti.

A los 100 minutos, Madueke lanzó una bola largo y cayó dentro del área ante la agresiva marca de Mendes. El árbitro no pitó nada y después les señaló a los jugadores 'gunners' que desde el VAR descartaron una posible falta.

Vea la acción de Noni Madueke y Nuno Mendes

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