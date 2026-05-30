Así fue el gol de Ousmane Dembélé en PSG vs Arsenal, final de Champions League

Así fue el gol de Ousmane Dembélé en PSG vs Arsenal, final de Champions League

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, empató la final de la Champions League al minuto 64 del encuentro en el Puskás Arena. El penalti lo cometió Christian Mosquera, de padres colombianos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de may, 2026
Ousmane Dembélé en duelo contra el Bayern Múnich, por Champions League.
Aunque Arsenal se adelantó en el marcador en la final de la Champions League y mostró solidez defensiva, al minuto 64 llegó el empate del PSG de la mano de su máxima figura, el atacante francés Ousmane Dembélé.

Instantes antes se dio una falta dentro del área del español con padres colombianos, Christian Mosquera, quien se barrió y tumbó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Aunque hubo revisión de VAR, se confirmó el penalti y ahí fue cuando el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, cobró y marcó el 1-1 en la final de la Champions League.

Acá el gol de Ousmane Dembélé y el penal cometido por Christian Mosquera en PSG vs Arsenal:

