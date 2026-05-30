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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Envión anímico para Álvaro Montero, que lucha por ser titular de Selección Colombia en el Mundial

Envión anímico para Álvaro Montero, que lucha por ser titular de Selección Colombia en el Mundial

Álvaro Montero tuvo un buen semestre con Vélez Sarsfield en el fútbol de Argentina y eso le valió una importante distinción. ¡Acá todos los detalles de lo que pasó con el arquero!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de may, 2026
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Álvaro Montero; arquero de la Selección Colombia.
Álvaro Montero; arquero de la Selección Colombia.
Prensa FCF

Álvaro Montero jugará su primer mundial con la Selección Colombia, una meta que logró conseguir gracias a su buen desempeño con Vélez Sarsfield en el fútbol de Argentina.

El oriundo de El Molino, en La Guajira, destacó bajo los tres palos en el 'fortín', jornada a jornada, y eso le valió en las últimas horas una poderosa distinción; misma que le da una motivación extra para tratar de luchar por ser el titular en el arco de la 'tricolor' en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

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Lo cierto es que la Liga Profesional del Fútbol en Argentina reveló el equipo ideal del Torneo Apertura 2026, y Álvaro Montero apareció en él. El exMillonarios lidera en la portería, y de paso, es el único colombiano que aparece en este onceno.

Álvaro Montero
Álvaro Montero; guardameta del Club Atlético Vélez Sarsfield
Foto toma de la cuenta oficial de X del Club Atlético Vélez Sarsfield

Este XI ideal presenta un esquema 4-4-1-1, encabezado por Álvaro Montero (Vélez) en la portería. Mientras que en la defensa aparecen los nombres de Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Lisandro López (Belgrano), Tiago Palacios (Estudiantes de la Plata) y Marcos Acuña (River Plate).

Ya en el mediocampo están Ángel Dí María (Rosario Central), Leandro Paredes (Boca Juniors), Federico Fattori (Argentinos Juniors) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia). Además, Lucas Zelarayán (Belgrano) aparece como enganche ,y Gabriel Ávalos, de Independiente de Avellaneda, está como delantero nueve.

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Por supuesto también revelaron los nombres de las alternativas para este equipo del Torneo Apertura 2026, y aquí aparece Santiago Arias.

Santiago Beltrán (River Plate); Sheyko Studer (Independiente Rivadavia), Francisco Álvarez (Argentinos Juniors), Mateo Del Blanco (Unión de Santa Fe), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda), Aníbal Moreno (River), Julián Palacios (Unión de Santa Fe), Nicolás Fernández (Belgrano) y Cristian Tarragona (Unión de Santa Fe).

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Así las cosas, este reconocimiento indica el por qué Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, lo eligió como uno de sus guardametas para la cita orbital en tierras norteamericanas, la confianza que tiene en sus capacidades y cualidades bajo los tres palos.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El calendario para la Copa del Mundo indicó que la 'amarilla' hará su estreno el próximo miércoles 17 de junio cuando se enfrente a
Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario donde rodará el balón a las 9:00 de la noche, en horario de Colombia. Dicho debut de la Selección Colombia lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

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